Digitalni osebni trener

Pandemija koronavirusa je prinesla marsikaj slabega, a tudi dobrega. Marsikdo je začel razmišljati o drugačnem načinu dela in naredil stvari, ki jih morda drugače še ne bi. Slovenski trener Daniel Nikolič, ki se s fitnesom ukvarja že 15 let, zadnjih šest let je aktiven kot osebni trener, je s partnerico Tanjo Mihovec tako pripravil mobilno aplikacijo, ki uporabniku pomaga k bolj zdravemu življenju.

Ponuja personaliziran trening in jedilnik, prilagojen posameznikovim ciljem, program vaj za dom ali fitnes, izbiro med različnimi tipi diet (od veganskega do keto načina prehranjevanja), več kot 200 videov z demonstracijami vaj, hitre petminutne raztezalne vaje za vse, ki delajo za računalnikom, vodnik o prehranskih dopolnilih in še kaj.

200 in več videodemonstracij vaj je na voljo v aplikaciji.

Kakor pravita Daniel in Tanja, mora biti vse skupaj preprosto in dostopno, da se izognemo izgovorom. Zato je bil njun cilj izdelati aplikacijo, ki ji lahko vsakdo sledi vedno in povsod. Vodila ju je tudi želja, da mora biti zadeva cenovno dostopna. Tako sta naredila aplikacijo, s katero lahko nekdo vlaga vase že za manj kot en evro na dan. Trenutno sta na voljo dva paketa: 12-tedenski za 80 evrov in štiritedenski za 35 evrov.

Kogar zanima, si lahko aplikacijo in programe treninga ogleda na spletni strani www.dnfitness.app, kjer si tudi ustvari uporabniški račun za aplikacijo, ki je na voljo v trgovini google play in Aplovem appstoru. Spletna stran in aplikacija sta za zdaj na voljo le v angleščini, saj sta se projekta lotila globalno; a če bo odziv dober, bosta vključila tudi druge jezike.