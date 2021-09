Digitalna pudrnica v drugo, pardon, tretje

Elegance mu ne manjka.

Samsungov avgustovski dogodek tokrat za spremembo ni prinesel tradicionalnega fableta (križanca med pametnim telefonom in tablico) z imenom note, ampak kar dva telefona s prepogljivim zaslonom, od katerih sem se pobliže spoznal z manjšim in zdaj tudi precej dostopnejšim modelom galaxy Z flip 3.Seveda z dodatno oznako 5G. Mimogrede, zakaj nosi novi flip številko 3, če sem pa še lani pisal o prvem flipu? Vmes je prišla še različica Z flip 5G in tako si je aktualni model prislužil trojko. Pa še novi Z fold nosi številko 3 in je vse skupaj bolj praktično.Pri Samsungu so se pohvalili, da so še izboljšali že tako odlični preklopni mehanizem. In res, treba je priznati, da pri odpiranju in zapiranju telefona ni nikakršnega zatikanja, pokljanja ali škripanja, hkrati pa deluje čvrsto in zanesljivo. Ko je telefon zložen, vidimo stranico z napisom Samsung, ko pa ga razpremo, se ta elegantno skrije pod ohišje.Tudi to je nadgrajeno: narejeno je iz posebnega »oklepnega« aluminija, menda najtršega, kar jih je bilo uporabljenih za galaktične telefone doslej. Dejansko daje zloženi Z flip 3 resnično dober občutek v roki, pa še nekoliko manjši je od predhodnika. Z flip 3 je zdaj tudi vodoodporen po standardu IPX8: skupaj z večjim bratom Z fold 3 sta prva zložljiva pametna telefona na svetu. Tisti X pa pomeni, da aparat ni toliko zatesnjen, da bi zadržal prašne delce.Novi flip je dobil tudi novi procesor, in sicer Qualcommov snapdragon 888 5G, ki zlahka opravi še tako zahtevne naloge. H gladkemu delovanju sistema pripomore tudi razkošnih 8 GB delovnega pomnilnika, osnovna različica pa je opremljena s 128 GB shrambe. Žal spominskih kartic sd ne sprejema, lahko pa si omislimo različico z 256 GB notranjega pomnilnika. Glavni zaslon je obdržal število pik (1080 x 2640) in velikost (6,7 palca), po novem pa uporabnika razvaja s prilagodljivim osveževanjem do 120 sličic na sekundo, zaradi česar se vse skupaj še bolj gladko premika. Zaslon je zdaj tudi opazno svetlejši, zato ni več težav pri uporabi pod sijočim soncem, barve in kontrasti pa so odlični.Zelo dobrodošla je tudi nadgradnja zunanjega zaslona. Prej je meril 1,1 palca in je imel le 112 x 300 pik, zdaj pa meri 1,9 palca in premore 260 x 512 slikovnih točk, kar ga naredi precej bolj uporabnega kot prej. Ne le da se zdaj na zaslončku vidi več besedila, veliko bolj uporaben je tudi pri ustvarjanju selfiejev z glavno kamero. Pa tudi pri običajnem fotografiranju lahko prižgemo zaslonček, da bo fotografirana oseba videla, kaj bomo posneli.Je pa nabor kamer ostal prav tak, kot je bil pri prvem flipu. Imamo glavno širokokotno kamero z 12 MP in ultra širokokotno z enako ločljivostjo, kar je nekako na ravni Samsungovih kamer na premijskih telefonih izpred nekaj let. Saj ne da bi bile fotografije slabe, ampak Samsung nas je vmes že precej razvadil. Po drugi strani kamere še zdaleč niso flipov glavni adut.To je kajpak njegova oblika oziroma njegov prepogljivi zaslon, pri katerem še komajda opazimo rob pregiba: vidi se ga res le še pod določenimi koti: če na zaslon gledamo z običajne perspektive, ga ne bomo opazili. In ko je zložen, je res majhen. Na koncu lahko sklenem, da je Z flip 3 z novo, občutno nižjo ceno (999 namesto 1499 evrov) res pametni telefon s prepogljivim zaslonom za širše množice.