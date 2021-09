Digikmetijstvo

Avtonomno vozilo za trajne nasade

Kmetijski inštitut Slovenije je pripravil predstavitev sodobnih tehnologij v sadjarstvu.

Dron z multispektralno kamero

Fendt 211 F vario ima kar 124 KM maksimalne moči in 508 Nm navora.

Fendtovi asistenčni sistemi

John deere 5090 GF je opremljen s sistemom za prostoročno vodenje traktorja.

Pametno kmetijstvo in John Deere

Dron z vgrajeno multispektralno kamero, s pomočjo katere se v sadovnjakih hitreje odkriva pojav bolezni in škodljivcev.

V Poskusnem sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici je 31. avgusta potekala predstavitev sodobnih tehnologij v sadjarstvu. Naslov prireditve je bil Sadjarstvo prihodnosti s poudarkom na robotizaciji in avtonomnosti. Bila je zelo dobro obiskana, udeležili pa so se je tako sadjarji in kmetijski svetovalci kot učitelji s srednjih kmetijsko-biotehniških šol in univerzitetni profesorji.Podjetje PeK Automotive, d. o. o., je predstavilo avtonomno vozilo slopehelper, ki nastaja na Vrhniki, razvijajo pa ga strokovnjaki iz različnih evropskih držav. Namenjen je za uporabo v vinogradih in sadovnjakih. Gre za gosenično izvedbo avtonomnega vozila. Njegova posebnost je tudi, da gre za električno vozilo (traktor) na baterije. Prinaša novosti na treh področjih – kot avtonomno vozilo, kot električno vozilo (traktor) in pri uporabi električno gnanih priključkov.Slopehelper nadomešča običajni traktor, zato mu lahko rečemo tudi avtonomni traktor. Tehta 1600 kg. Kot vir električne energije ima vgrajene litijeve baterije, ki omogočajo avtonomijo do 14 ur. Proizvajalec avtonomnega traktorja navaja, da bo lahko uporabljal vse priključke, ki so običajni za vinogradniško in sadjarsko pridelavo. Posebnost slopehelperja je tudi nosilna ploščad, ki je lahko vedno v vodoravnem položaju ne glede na nagib vozila oziroma vinograda.Podjetje Termodron je prikazalo dron (brezpilotni letalnik) z vgrajeno multispektralno kamero in GPS-napravo. Fotografije iz kamere omogočajo izdelavo aplikacijskih kart za gnojenje, za varstvo rastlin, za setev itd. Fotografije omogočajo tudi zgodnejše prepoznavanje bolezni in škodljivcev na njivi, sadovnjaku ali vinogradu. Termodron ima že precej aplikacij v poljedelstvu, v sadjarstvu pa so bili uspešni pri ugotavljanju (nadzoru) krvave uši. Njihove ugotovitve so osnova za selektivno in ciljno varstvo rastlin, moramo pa imeti traktor in škropilnico (pršilnik), ki podpirata uporabo tovrstnih aplikacijskih kart.Podjetje Interexport je predstavilo novo serijo traktorjev fendt 200 VFP vario in priključke braun za medvrstno in vrstno obdelavo tal v vinogradih ali sadovnjakih. V ozkokolotečni seriji fendt 200 VFP vario je 13 modelov, ki imajo nazivno moč po ECE R120 od 53 do 77 kW (72 do 105 KM). Najmočnejši model fendt 211 vario ima zaradi novega menedžmenta motorja dynamicperformance (DP) kar 124 KM maksimalne moči. V najboljši opremi z oznako profi + pa združuje traktor in pisarno z vsemi možnostmi za telemetrijo, avtonomnim vodenjem voznega pasu, nadzorom stroja in agronomskimi zahtevami. Skratka, vgrajenih je precej asistenčnih sistemov, ki razbremenijo voznika in zmanjšajo vpliv na okolje.Sloga iz Kranja je predstavila traktor john deere 5090 GF, ki je imel vgrajeno dodatno opremo za GPS, satelitsko vodenje po vodilnih linijah. JD 5090 GF je predstavnik serije 5G, ki jo sicer izdelujejo v sadjarskih in vinogradniških izvedbah. Za razbremenitev voznika je možna vzmetena prednja prema, traktorista pa razbremenijo tudi asistenčni sistemi, med katere spada GPS-navigacija. Predstavniki Sloge so predstavili tudi celoten sistem pametnega kmetovanja znamke John Deere. Gre za celovit sistem, ki ga podjetje razvija že desetletja in spada med najboljše na svetu.