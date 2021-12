Deset stvari, ki jih morate vedeti, če imate doma to rožo

Božični kaktus najlepše cveti v prav decembru. Kaj bi o njem morali vedeti vsi lastniki te zanimive rože?

Božični kaktus v resnici ni kaktus

Kljub svojemu imenu božični kaktus ni kaktus. Čeprav so njegovi zeleni deli sočni in zadržujejo vlago, člani rodu Schlumbergera ne veljajo za pravi kaktus. Kaj to pomeni? No, to pomeni, da niso tako odporni na sušo kot pravi kaktusi, zato jih je treba pogosteje zalivati ​​in ne prenesejo vročine neposredne sončne svetlobe. Božični kaktusi so bolj tropske rastline kot pa puščavske rastline.

Je epifitska rastlina

Božični kaktusi so epifiti. Epifit je rastlina, ki raste na površini druge rastline. Te rastnline niso paraziti svojih gostiteljev, rastejo samostojno, gostitelja pa koristijo samo za podporo. Vodo in hranila vnašajo skozi svoje liste in plitki koreninski sistem. Slednji služi predvsem za oprijem rastline, na kateri raste. To je pomembno upoštevati pri izbiri zemlje za vaš božični kaktus. Želite ohlapno, peščeno zemljo, ki omogoča hitro odtekanje, tako da se korenine ne zbijejo ali zmočijo.

Božični kaktus ni zares »božični« kaktus

Cvetenje se začne že novembra, zato ne bo nikoli zacvetel točno na božič. K poimenovanju je cvetličarje prisilila komercializacije rože, saj so jo prodajali okoli praznikov.

Morda vam tega kaktusa nikoli ne bo treba presaditi

Medtem ko bo treba večino rastlin presaditi enkrat na leto ali dve, rod Schlumbergera dejansko deluje bolje, če je rahlo vezan na korenine. Pravzaprav lahko prepogosto presajanje škoduje, saj se lahko segmenti odtrgajo, rastline pa so ob premikanju zlahka izpostavljene stresu. Dokler vaša rastlina še raste in cveti vsako leto, jo je najbolje pustiti na miru.

Božični kaktus mora počivati, da zacveti

Če želite, da vaša rastlina cveti, morate posnemati okoljske sprožilce, ki povzročijo, da vstopi v obdobje mirovanja. V svojem naravnem habitatu v Južni Ameriki Schlumbergera počiva, ko so noči daljše in hladnejše. To ji omogoča, da vstopi v cikel cvetenja in sprosti svoje popke. Če vaš kaktus ne doživi teh hladnih, 14-urnih noči, nikoli ne bo prešel v stanje mirovanja. To je tudi glavni vzrok, da božični kaktus nikoli ne cveti.

Preprosto ga je razmnožiti

Z ostrimi škarjami odrežite vejico božičnega kaktusa in jo posadite v lonec. Zalijte in jo pustite pri miru.

Poleti božični kaktus postavite na zrak

Hranite ga stran od neposredne sončne svetlobe in ga redno zalivajte. Zunaj ga pustite do sredine jeseni.

Božični kaktus ima občutljivo kožo, lahko se opeče

Ne hranite ga na oknu, kjer je neposredna svetloba. Če listi zažgejo, se obarvajo vijolično ali rdeče. Hranite ga stran od sonca in ga pustite na miru.

Božični kaktusi so varni za hišne ljubljenčke

Ko gre za praznične rastline, je seznam nestrupenih rastlin neverjetno kratek. Za razliko od mnogih priljubljenih rastlin, božični kaktusi niso strupeni za pse in mačke. Če torej želite lastniku hišnega ljubljenčka za praznike podariti rastlino, je božični kaktus odlična izbira.

Božični kaktusi vas lahko preživijo

Zdi se, da so neuničljivi. Ob pravilni oskrbni ni nenavadno, da te rastline živijo desetletja. Internet je poln novic o ogromnih božičnih kaktusih, starih sto let ali več. Te orjaške rastline se pogosto prenašajo iz roda v rod in postanejo živa dediščina. Pričakujete lahko, da bo vaša rastlina v povprečju živela vsaj 30 let, piše stil.kurir.rs.