Delovna zverina (FOTO)

VC pomeni izvedbo traktorja, kjer kabino prestavljamo na tri pozicije na podvozju (zadaj, na sredini in ob strani). Položaj kabine je odvisen od uporabljenega priključka in vrste dela. Na sliki je kabina ravno dvignjena in v fazi premika na sredinski položaj. Upravljavec je v kabini.

Nemški proizvajalec kmetijskih strojev Claas od leta 1993 proizvaja tudi traktorje xerion, ki spadajo med t. i. sistemske traktorje z enako velikimi kolesi. Serija se je posodabljala in je v ponudbi še danes. Claas, ki je bil na začetku sicer predvsem proizvajalec strojev za spravilo krme, od leta 2003 z nakupom proizvajalca traktorjev Renault proizvaja tudi druge standardne traktorje.Traktorje xerion lahko vidimo predvsem na sejmih v tujini, včasih pa tudi pri nas. V Sloveniji jih imamo po podatkih ministrstva za infrastrukturo in registriranih vozil pet, uporabljajo se predvsem za pogon sekalnikov.Pri njem padeta v oči njegova specifična oblika in velikost, za uporabnike pa je pomembna predvsem njegova enormno velika vlečna in pogonska moč, ki jo potrebujejo velika kmetijska posestva ali specialne uporabe, kot je npr. pogon sekalnika.V nemških testih je xerion realiziral večjo vlečno silo (moč) v primerjavi s standardnimi traktorji enake moči, kar je vplivalo tudi na njegovo večjo površinsko storilnost in na manjšo porabo goriva na hektar obdelane površine. To naj bi dosegel zaradi koncepta TRAC (porazdelitve teže na posamezno os), ki je bolj učinkovit pri prenosu vlečne sile zaradi štirih enako velikih koles, ki imajo večjo naležno površino kot gume standardnega traktorja, in zaradi navora, ki ga ustvarja motor v območju med 1500 in 1600 vrtljaji. Skratka, združil je moč in zmogljivosti, ki jih pričakujemo od najsodobnejših traktorjev.Ponujajo ga v treh različicah: TRAC, TRAC VC in SADDLE TRAC. Tisti z oznako TRAC ima fiksno nameščeno kabino med obema osema in je idealen za težka vlečna dela na polju, tisti z oznako TRAC VC ima kabino, ki se lahko postavi na tri različna mesta na podvozju (zadaj, na sredini, ob strani) – VC pomeni variabilna kabina (variable cab).Konkretna namestitev kabine je odvisna od vrste dela s xerionom oziroma od priključka. V izvedbi SADDLE TRAC je kabina spredaj fiksno nameščena, za njo pa je možnost nadgradnje. Pogosto tu namestijo cisterno za gnojevko z deponatorji.Letos poleti smo v Bohinju lahko naleteli na xeriona 3300. Rabljen traktor, sicer izdelan leta 2006, je julija v tujini kupil, ki v Bohinju in drugod izvaja storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Xeriona uporablja za košnjo s Claasovim metuljčkom širine 8,5 metra, za pogon drobilnika kamna Kirpy BPS 250, za pogon gozdarskega mulčerja, za pogon snežne freze in še za marsikaj, torej za vleko in pogon priključkov, ki potrebujejo zelo veliko pogonske ali vlečne moči.Danes so v proizvodnji tako kolesni kot gosenični xerioni. Gosenični xerion 5000 in 4500 ima oznako TRAC TS, kolesni xerion pa ima v osnovi tri modele (5000, 4500 in 4200), ki se razlikujejo po moči. Gre od 340 kW (462 KM) do 390 kW (530 KM) maksimalne moči.Tehtajo več kot 17 ton. Claas v te modele vgrajuje svojo najsodobnejšo tehniko, posodobljena pa je tudi zunanjost.