Delavka razkrila vse o higieni v hotelih: resnico spretno skrivajo pred gosti, zgroženi boste

Kanadčanka Janessa Richard (26), ki je, preden je zanosila, delala v zelo luksuznem hotelu, je odprla Pandorino skrinjico in razkrila srhljive stvari o hotelskih sobah. Vse skupaj je objavila na svojem tiktoku.

»Želim samo omeniti, da to temelji na moji osebni izkušnji in hotelu, kjer sem delala. Niso vsi hoteli takšni,« je takoj na začetku poudarila Janessa. Prvo pravilo, ki ga morate spoštovati, ko bivate v hotelu, je, da nikoli ne hodite bosi po preprogah. »Čeprav jih posesajo po bivanju vsakega gosta, jih osebje redko opere in globinsko očisti. In ko rečem redko, mislim morda enkrat na leto ... Zato vedno nosite nogavice ali copate.« Svetuje tudi, da hotela nikoli ne rezervirate prek posrednika, saj ne veste, kaj boste dobili. »Če je mogoče, rezervirajte nastanitev neposredno prek hotela, če rezervirate prek tretje osebe, vaša soba in tip sobe nista zagotovljena.«

Nikakor ni priporočljivo piti iz kozarcev, ki so v sobi. »Ne bi priporočala pitja iz teh kozarcev. Pogosto se ne menjajo, če le so videti čisti.« Če bo vidno, da so bili uporabljeni, jih bodo očistili in zamenjali s čistimi, če pa bodo videti, kot da se jih prejšnji gosti niso dotaknili ali iz njih pili, jih bodo pustili naslednjemu gostu. Nato je povedala še nekaj besed o posteljnini. »Preden zahtevate čiste kozarce, tudi zahtevajte tudi čisto odejo. Izkazalo se je, da tudi te niso tako čiste, kot bi pričakovali. Večina hotelov ne pere blazin in odej. Perejo jih mogoče enkrat na leto, kar je res nagnusno.«

Drugi uporabniki tiktoka so se strinjali z Janesso in pod njenimi objavami so deževali komentarji s podobnimi izkušnjami, eden od zaposlenih v nekem hotelu pa je opozoril, da se to dogaja v vseh hotelih, ne le v njenem.

Njene videe si lahko pogledate na tej povezavi.