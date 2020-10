Dela še ni konec

Če si želimo visoke grede, pa doslej ni bilo priložnosti ali časa zanjo, je oktober pravšnji mesec, da si jo omislimo.

Čez zimo se bodo plasti v visoki gredi lepo posedle. FOTO: Jerneja Jošar

Čeprav so dnevi že hladnejši in bolj deževni, to še ne pomeni, da lahko vrtičkarji že odidejo na zaslužen počitek. Tudi oktobra je namreč na vrtu precej dela tako s pobiranjem pridelka in setvijo, še bolj pa s pospravljanjem in pripravo zemlje na zimski počitek.Najprej se seveda lotimo pospravljanja rastlin, ki so svoje opravile in letos ne bodo več obrodile, denimo paradižnik, bučke, paprike, tudi čilije in feferone je dobro že pobrati, preden nas preseneti mraz. Rastline, ki so ostale, izruvamo in damo na kompost, če so seveda zdrave. Tiste, ki jih je zaradi preobilice vlage napadla plesen, zažgemo. Bolezen se lahko s komposta namreč razširi na zdrave rastline, če ne zdaj, pa spomladi, ko ga bomo uporabili na gredicah, in pridelek bo šel v nič. Prazne gredice zapolnimo s čebulo in česnom, oktobra lahko tudi še posejemo špinačo, ki jo poberemo naslednje leto, in zimsko solato. Do sredine oktobra je prav tako čas za setev ozimnih žit, denimo ozimne pšenice in ječmena.To je tudi mesec, ko se na vrtu še najde kakšen plod za v lonec, kot so podzemna koleraba, brokoli in nizek fižol, debeli se črna redkev, poberemo lahko še radič, endivijo, rukolo, zelje ter redkvice, če smo jih posejali septembra. Še vedno rastejo por, še posebno na visokih gredah, pa korenje in rdeča pesa. Ko se gredice spraznijo, želje, da bi na njih posejali kaj od zgoraj omenjenega, pa ni, jih obdelamo in pognojimo. Zemljo je dobro prezračiti in zrahljati, a za to je treba ujeti pravi trenutek, ko ne bo premokra, pa tudi pognojimo jo lahko že jeseni, še posebno tisto težjo, bolj glineno, saj bo tako do pomladi bolje zrahljana. Če za gnojenje uporabljamo hlevski gnoj, izbire, ali bi gnojili jeseni ali spomladi, ni in opravila se bo treba lotiti kmalu, še preden pritisne mraz.Če si želimo visoke grede, pa doslej ni bilo priložnosti ali časa zanjo, je oktober pravšnji mesec, da si jo omislimo. Jeseni je na vrtu namreč dovolj listja in drugega odpadnega materiala, ki ga potrebujemo za sestavo grede, čez zimo pa se bodo plasti lepo posedle. Spomladi tako le še dodamo plast kakovostne zemlje in setev se lahko začne.