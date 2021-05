Dejstva, ki jih niste vedeli o golobih

So edini ptiči, ki lahko pijejo s sesanjem.

Na desetine domačih golobov (Columba livia domestica) se vsak dan spreletava po mestih, so družabni, v jati jih je navadno 20–30. Čeprav se morda ne zdi, so inteligentni: spadajo med tista maloštevilna bitja, ki so opravila test z ogledalom: v njem namreč prepoznajo svoj odsev. Ptice navadno napadajo svoj odsev, a golobi ne. Prepoznajo črke naše abecede, tudi ljudi na fotografijah, ločiti znajo kubistične in impresionistične slike.Znani so po super navigaciji, prav zaradi te so jih od nekdaj uporabljali za dostavo sporočil, pošte. Pred več tisoč leti so z njihovo pomočjo razglasili zmagovalca olimpijskih iger. Vez med golobi in ljudmi sega torej daleč v zgodovino, od nekdaj živimo blizu. Udomačeni so tudi med prvo in drugo svetovno vojno prenašali pomembna sporočila, ki so rešila mnoga življenja, sovražnik pa je poskušal pismonoše sklatiti z neba. Kako pomembna je bila naloga golobov med vojno, govori dejstvo, da je kar 32 teh ptičev odlikovanih za svojo vlogo pri ohranjanju življenj.V enem dnevu lahko preletijo skoraj tisoč kilometrov, še dlje, tudi več kot 1500 kilometrov, so sposobni preleteti tekmovalni ptiči. Letijo zelo hitro, s hitrostjo več kot 160 kilometrov na uro. Zapišimo še, da je februarja lani 10-mesečna Marjana, golobica – športna pismonoša – s Cvena pri Ljutomeru, zmagala na prestižni dirki in si prislužila prvo nagrado v višini 271.000 evrov.Ste kdaj videli mladega golobčka? Ne? Seveda, ko pa skrbno izberejo kraj, kjer stoji gnezdo, skrivajo jih na strehah, cerkvenih zvonikih, zapuščenih zgradbah. Za mladiče skrbita oba, mama in oče, skupaj ostaneta vse življenje, oba sedita na jajcih in oba potomce hranita, dokler je treba; teden ali dva jih hranita s t. i. ptičjim mlekom, gostim izločkom celic v steni prebavila, ki je bogato z beljakovinami in maščobami. Dolgo ostanejo v gnezdu, tako dolgo, dokler niso na videz kot odrasli ptiči. So srednje veliki, kompaktni, z zaobljenimi prsmi. Golobi lahko pijejo s kljunom, potopljenim v vodo: so edini ptiči, ki lahko pijejo s sesanjem.