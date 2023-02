Danes je dan varne rabe interneta

Danes zaznamujemo dan varne rabe interneta. Gre za globalni dogodek, ki ga že dvajsetič organizira mreža centrov za varnejši internet INSAFE s podporo Evropske komisije.

Pri Safe.si za šole pripravljajo paket aktivnosti o varni rabi interneta. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

V Sloveniji je koordinator dogodka točka ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in je del tega omrežja od leta 2005. Dan varne rabe interneta poznajo v več kot 180 državah sveta pod geslom Skupaj za boljši internet, spodbuja pa k odgovorni, spoštljivi, kritični in ustvarjalni uporabi digitalnih tehnologij za vse.

Neprimerne vsebine

V Sloveniji se bodo osredotočili na problematiko neprimernih spletnih vsebin, ki imajo negativen vpliv na mladostnike. Internet kot globalno omrežje ni bil ustvarjen z mislijo na otroške uporabnike. Poln je raznovrstnih vsebin, a vse niso primerne za vse starostne skupine. Srečanje s takšnimi vsebinami lahko pri otrocih in mladostnikih vodi v osebne stiske, normalizacijo nasilja, napačne predstave o odnosih med ljudmi in o spolnosti ter druge težave. Veliko težav izvira prav iz tega, da so otroci na spletu obravnavani kot odrasli, ponudniki vsebin in storitev pa ne poskrbijo za njihovo zaščito in jih izpostavljajo vsebinam, ki zanje niso primerne.

Med bolj problematične spadajo objave posameznih vplivnežev, ki spodbujajo nasilje, napačne poglede na medčloveške odnose, sovraštvo do drugače mislečih in manjšin, objektifikacijo žensk, širijo radikalne poglede in pa pornografske vsebine, ki jih otroci in mladostniki ne razumejo in zaradi njih dobijo napačne predstave o spolnosti, ljubezni ter odnosih med moškimi in ženskami.

Za šolarje in starše

Kot je povedal Marko Puschner s Safe.si, bodo problematiko neprimernih vsebin predstavili na različne načine. Kot osrednji dogodek na temo neprimernih spletnih vsebin pripravljajo spletno pogovorno oddajo v živo za osnovnošolce zadnjih treh razredov in dijake srednjih šol. Pogovor bo za prijavljene šole potekal 14. februarja v dopoldanskih urah, pozneje pa bo posnetek tudi javno dostopen.

Center za varnejši internet Glavne tri storitve Centra za varnejši internet so: točka ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon 116 111 in točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu Spletno oko.

Za šole pripravljajo še paket aktivnosti, s katerimi bodo lahko ves februar pripravile ure, posvečene varni rabi interneta in problematiki neprimernih vsebin. Pripravljajo tudi plakat, ki bo opozarjal na problematiko neprimernih vsebin, ki ga bodo šole prejele brezplačno, in zloženko o goloti na spletu. V drugi polovici februarja bodo pripravili tudi spletni seminar za starše na temo vpliva pornografije na otroke in mladostnike.