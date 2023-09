Pred dnevi se je končal Caravan salon v Düsseldorfu, največji sejemski dogodek te vrste na svetu. Na 250.000 kvadratnih metrih düsseldorfskega sejmišča se je predstavljalo več kot 750 razstavljavcev iz 37 držav, našteli pa so kar 254.000 obiskovalcev. V 16 dvoranah in na zunanjih razstavnih površinah je bilo na ogled okoli 2100 počitniških vozil, od vstopnih modelov prikolic do prestižnih avtodomov, katerih cena je lahko celo sedemmestna. Kupci so iz leta v leto zahtevnejši, želijo si sodobne in kakovostne notranjosti počitniških vozil. Trenutno so modni naravni in svetli interierji, v kateri...