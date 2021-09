Lipicanca dvojčka Foto: Galerija Oskar Kogoj Nature Design

Vrhunec bo predstava Lipiške šole klasičnega konjeništva.

Kobilarna Lipica bo tokrat na široko odprla svoja vrata in se s ponosom predstavila obiskovalcem. Dogajanje ob dnevu Kobilarne Lipica se bo ob 9.30 začelo z jutranjim spustom lipicanskih kobil in žrebet na pašo. Nato si bodo lahko obiskovalci ogledali prikaz podkovanja konj, se pridružili vodenemu ogledu lipiškega posestva in drugim doživetjem na zelenem posestvu Lipice ali pa se podali na vožnjo s kočijo.Lepota, eleganca in plemenitost belih lipicancev bodo najbolj navdušile ob ogledu predstave Lipiške šole klasičnega konjeništva z začetkom ob 15. uri na hipodromu. »Toda lipicanec ni le čudovit konj z izjemnim talentom za klasično dresuro in Kobilarna Lipica je mnogo več kot izvorna kobilarna, zibelka vseh lipicancev na svetu. Oba, lipicanec in Lipica, sta tudi simbola in ikoni slovenstva, sta izjemna vrednost, ki jima posvečamo vso pozornost, ju skrbno varujemo in s ponosom razvijamo,« je pred nedeljskim dogajanjem v Lipici povedal direktor Holdinga Kobilarna LipicaNato bo v Hotelu Maestoso od 16. ure na ogled mednarodna razstava Človek in konj – izviren umetniški poklon lipicancu slovenskega industrijskega oblikovalcain italijanskega slikarja. Ustvarjalca sta svoja individualna sloga združila v skupno pripoved ter edinstven pogled na odnos med človekom in konjem skozi čas. Razstavo bosta nadgradila z donacijo izbranih del.Dan Kobilarne Lipica vabi tudi z zabavnim programom. Najmlajšim obiskovalcem bosta tako – skupaj s številnimi doživetji z lipicanci – namenjena animacija z Ribičem Pepetom in koncert glasbene skupine Čuki. Razstava Človek in konj prinaša preplet umetnosti, zgodovine in mitologije – globok poklon lipicancu v skulpturi in sliki, v vrhunskih klasičnih stvaritvah, ki presegajo modne smernice in ostajajo žive skozi čas. Razstava bo v Kobilarni Lipica in v Pomniku miru na Cerju odprta za ogled do sredine decembra letos.