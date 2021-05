Dalije ob diplomi, narcise ob rojstvu

Marjetke so pogosta izbira nevest, saj predstavljajo nedolžnost, enako velja za šmarnice.

Potonike se zadnja leta pogosto znajdejo v šopkih nevest, nekoč pa so simbolizirale jezo. FOTO: Samael334/Getty Images



Ne pisanih nageljnov

Rožnati nagelj sporoča: »Nikoli te ne bom pozabil.« FOTO: Stockphotopluak/Getty Images

Da smo nekomu popolnoma predani, lahko povemo s šopkom sivkinih cvetov.

Z belim tulipanom osebi odpuščamo, z rdečim izpovemo ljubezen. FOTO: Brigitte Tohm/pexels

Začela se je sezona porok, ko veliko nevest pri izbiri cvetja razmišlja ne le o tem, kateri cvet ji je všeč in kateri se sklada z njeno obleko ali poročno temo, temveč želijo z izbiro kaj tudi sporočiti. Enako velja, ko cvetje podarjamo, saj bo to ob obletnicah, rojstnih dnevih ali kar tako. Vsak cvet ima namreč simbolni pomen, pa ne le cvet, tudi z barvo lahko veliko povemo. Veliki dramatikje v svojih delih pogosto strateško omenjal različne rastline, njihovo simboliko pa najdemo že pri starih Grkih, Rimljanih, Egipčanih in Kitajcih. Tako so umetniki kot sramežljivi ljubimci lahko povedali, kar jim je ležalo na duši, a povsem brez besed, le s skrbno izbranim cvetom.V Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji je bilo sporazumevanje s pomočjo cvetja še posebno priljubljeno v 19. stoletju in s pridom so ga uporabljali pari, ki so svojo ljubezen morali ali želeli skriti. V tistem času v skoraj nobenem gospodinjstvu ni smela manjkati knjiga, v kateri je bila pojasnjena simbolika cvetja, pomembno pa je bilo tudi, s katero roko so cvet podarili. Z desno so sporočali, da je odgovor na vprašanje da, če je nekdo cvet podaril z levo roko, pa je bil odgovor negativen.Med najbolj priljubljenimi cvetlicami, ki jih radi podarjamo, znajdejo pa se tudi v poročnih aranžmajih, so gotovo lilije. Bele simbolizirajo čistost, rožnate blaginjo, rdeče strast, oranžne ponos in rumene hvaležnost. Tudi nageljni so v Sloveniji zelo priljubljeni, a mnogi strokovnjaki opozarjajo, da se je pri podarjanju nageljnov najboljše držati enobarvnih sort. Z belimi bomo denimo nekomu sporočili, da je ljubek in prijeten, rožnati pa prenašajo sporočilo: »Nikoli te ne bom pozabil.« Cvet, v katerem se prepleta več barv, medtem sporoča, da tisti, ki ga podarja, ne more biti z osebo, ki ji ga podarja, naj bo to v ljubezenskem ali prijateljskem smislu, medtem ko rumeni simbolizirajo zaničevanje. Dalije so primeren cvet ob napredovanju v službi, diplomi ali drugem pomembnem dogodku, saj simbolizirajo ponos in dostojanstvo, ob omenjenih dogodkih pa ne bomo zgrešili niti s perunikami, saj ti cvetovi simbolizirajo modrost in spoštovanje. Marjetke so pogosta izbira nevest, saj predstavljajo nedolžnost, enako velja za šmarnice.Če so dame v 19. stoletju v Veliki Britaniji in ZDA v dar dobile potoniko, je bilo to vse prej kot dober znak, saj so ti veliki cvetovi nekoč simbolizirali jezo, k sreči pa ni več tako, saj ni malo nevest, ki si jih zaželijo v šopku. Njihov moderni pomen je sramežljivost, simbolizirajo tudi dolg in uspešen zakon ter ljubezen. Največji simbol ljubezni pa so seveda rdeče vrtnice, ki simbolizirajo tudi strast. Rožnate so simbol hvaležnosti, veselja in ljubkosti, bele čistosti in nedolžnosti, rumene prijateljstva.Tulipani so ene prvih rož, ki se jih razveselimo spomladi, in pogosto jih tudi podarjamo. Z rdečimi enako kot z rdečimi vrtnicami obdarjencu sporočamo, da ga globoko ljubimo, rožnati simbolizirajo veselje in samozavest, rumeni prav tako veselje, z belimi pa bomo osebi sporočili, da ji odpuščamo. Da smo nekomu popolnoma predani, lahko sporočimo s šopkom sivkinih cvetov, medtem ko bo šopek krizantem katere koli barve razkril, da smo iskreni. Ob vselitveni zabavi, novi službi ali rojstvu otroka bodo primerno darilo narcise, ki so simbol novih začetkov.