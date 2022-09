Dacijino konceptno vozilo: odštekanec ima vse temeljne lastnosti terenskega avtomobila

Dacia je predstavila študijo manifesto, s katero poudarja svoje videnje avtomobila, ki je kul, robusten, cenovno dosegljiv in okoljsko učinkovit. Študija ni znanilka prihodnjega serijskega modela, kar se vidi že na prvi pogled: vozilo nima ne vrat, ne oken, ne vetrobranskega stekla. Ima pa vse temeljne lastnosti terenskega avtomobila, vključno s štirikolesnim pogonom, velikim odmikom od tal, velikimi kolesi in trpežno karoserijo.

Pri Dacii so hudomušno zapisali, da je manifesto odporen proti vodi: vozilo lahko enostavno operemo s curkom vode – od zunaj in od znotraj. Odstranljive prevleke sedežev se prelevijo v spalne vreče, modularna streha pa lahko nosi najrazličnejše oblike tovora zaradi nosilnih drogov, ki jih je mogoče razporediti v več konfiguracij. Enojni prednji žaromet je mogoče sneti in ga uporabiti kot ročno svetilko.

Koncept je mišljen kot električno vozilo, pri čemer lahko akumulator tudi odstranimo in ga uporabimo za napajanje naprav prek šuko vtičnice. Samo vozilo, izdelano iz recikliranega polipropilena, je kompaktno in lahko, zaradi česar porabi manj energije. Notranjost je opremljena z naravnimi materiali, kot je plutovina na armaturni plošči, manifesto pa ima še eno posebnost: brezzračne pnevmatike, ki so odporne proti predrtju.