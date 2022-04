Da starine ne bi odhajale v tujino

Klub Starodobnik Slovenske gorice je bil v času epidemije covida-19 omejen pri svojem delovanju: ni bilo množičnih srečanj članstva, dogodkov in prireditev. Tako v preteklem letu niso izvedli niti občnega zbora, ki sodi med pomembnejša srečanja članstva, ki prihaja s širšega območja Slovenskih goric. Klub je bil na pobudo Franca Lasbaherja ustanovljen 12. februarja 2002, Lasbaher pa je vse od ustanovitve njegov predsednik.

110 članov ima društvo.

Zaščita tehnične dediščine

»Društvo smo ustanavljali v času, ko so v naših krajih odhajale starine v tujino, predvsem v Avstrijo in Italijo. Tedaj so po domovih na podeželju prihajali po starine s kilogramom kave, za kar so dobili dragoceno vozilo, traktor, avto, motor ali kolo. Odvažali so tudi druge predmete in orodja, ki so jih ljudje uporabljali v kmetijstvu in pri vsakdanjem delu. Društvo smo ustanovili tudi zato, da preprečimo odhod dragocenega bogastva v tujino,« je povedal Lasbaher.

Franc Lasbaher društvu predseduje od vsega začetka.

Danes društvo šteje 110 članov, med njimi je nekaj takih, ki imajo doma bogate zbirke vozil, kmetijske mehanizacije in drugih predmetov, ki so jih nekoč uporabljali prebivalci na podeželju. »Vesel sem, da smo se lahko končno zbrali na občnem zboru, da se pogovorimo o preteklem delu in načrtih za prihodnje. Ker letos zaznamujemo okroglo obletnico delovanja, smo zbor posvetili tudi pripravam na praznovanje 20-letnice društva, ki ga bomo organizirali sredi poletja v času praznovanja občinskega praznika občine Benedikt,« nam je razložil predsednik.

Množična udeležba

Zbor, ki je potekal v veselem razpoloženju v gostišču na kmetiji Kaučič na Trsteniku pri Benediktu, je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Felis Berič, Anica Lasbaher in Ivan Kraner. O delu društva in načrtih je spregovoril predsednik Franc Lasbaher, ki se je članom zahvalil za množično udeležbo. Govorili so tudi o zapletih s pridobivanjem ugodnosti za registracijo starodobnih vozil.

Predsednik je pohvalil člana Franca Belšaka s Stare Gore, ki je s svojim »danfarjem« na sejmu AGRA predstavil delujoči parni stroj, s katerim so v preteklosti mlatili žito. Društvo se je na sejmu predstavilo še s francoskimi avtomobili, ki si jih je ogledala tudi francoska veleposlanica v Sloveniji. Društvo vsako leto ob drugih aktivnostih prireja strokovne ekskurzije doma in v tujini. Kam bodo potovali letos, se bodo odločili na upravnem odboru društva.