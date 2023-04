Da bodo narcise v vazi dlje zdržale

Narcise so zacvetele v vsem svojem sijaju. Z gredic, travnikov in cvetličarn nas pozdravljajo v zanje značilnih barvnih kombinacijah, z različnimi oblikami in velikostjo cvetov in treba je priznati, da tvorijo čudovit šopek. Odlično se namreč znajdejo v vlogi rezanega cvetja, da pa bi vas, ko z njimi okrasite dom, kar najdlje razvajale, je dobro upoštevati nekaj napotkov, ki podaljšajo njihovo svežino.

Če jih imate na vrtu, jih odrežite pravočasno. Kar pomeni, da ne takrat, ko so že v polnem razcvetu, temveč ko je cvet še v popku, ki se je začel ravno odpirati. Preveč zaprti popki se v vazi morda ne bodo razcveteli.

Preden jih damo v vodo, steblo pod kotom odrežemo. FOTO: Milanmaksovic/Getty Images

Naberite jih zgodaj zjutraj, saj tedaj vsebujejo največ vlage in si hitreje opomorejo po stresu zaradi rezanja. Uporabite ostre škarje in stebla odrežite pod kotom 45 stopinj, tako bodo lahko rastline vpile več vode in v njej prisotnih hranljivih snovi. Takoj ko narcise odrežete, njihova stebla za nekaj minut postavite v mlačno vodo, vedro z njimi pa v hladen prostor. Počakajte nekaj ur, šele nato z njimi napolnite vazo. Bodite previdni, da ne bi poškodovali stebel. Ker ta izločajo sluz, jih ni priporočljivo umeščati v družbo drugih cvetlic, saj pospešijo njihov propad. Zlasti občutljivi so s tega vidika tulipani. Če se boste vseeno odločili za kombinacije različnih cvetlic, jih združite šele, ko bodo narcise vsaj 24 ur v vodi same, preden se jim pridruži drugo cvetje, jo zamenjate.

Redno jo menjajte

Preden narcise postavite v vazo, jim še enkrat prirežite stebla, pri tem jih držite pod curkom mlačne vode. Prirezovanje pod curkom jim bo pomagalo absorbirati več vode, hkrati bo manjša verjetnost, da bi v njihovem steblu nastali zračni mehurčki, ki bi ovirali potovanje vode po steblu do cveta. Takoj zatem jih postavite v vazo z vodo sobne temperature in jih uredite po svojem okusu.

Vode v vazi naj bo malo, zamenjajte jo na dva dni.

Na vsaka dva dneva prirežite stebla narcis in zamenjajte vodo, vazo tudi pomijte. Da bi cvetje dlje obstalo, lahko vodi (na četrt litra) dodate dve žlički limonovega soka, žličko sladkorja, pol žličke belila, žličko vodke ali pol aspirina. Vse to cvetje nahrani in podaljša njegov rok trajanja. Uporabite lahko tudi komercialna hranila za rezano cvetje. Šopka ne izpostavljajte neposrednemu soncu ali virom toplote, prav tako naj ne bo v bližini sadja.

Narcise vsebujejo snovi, ki so strupene za domače živali in ljudi, zlasti otroke, zato preprečite, da bi z njimi prišli v stik, zaužili njegove dele ali pili vodo iz njihove vaze.