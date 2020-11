Da bodo gospodinjski aparati čim dlje z nami

Dovolj bo, če kondenzator temeljito očistimo nekajkrat na leto. FOTO: Lightcooker/getty Images

Hladilniki se bodo hitreje pokvarili in porabili več elektrike, če se bo na kondenzatorju nabralo preveč prahu.

Obloge vodnega kamna je treba redno odstranjevati iz pomivalnih in pralnih strojev.

Bobna ni dobro preveč natlačiti, saj se bo stroj tako hitreje pokvaril, pa še perilo ne bo dobro oprano. FOTO: Mihail Rudenko/getty Images

Vse naprave, naj bodo še tako drage in kakovostne, imajo omejen rok trajanja. V povprečju je to nekje med desetimi in 13 leti, če zanje dobro in pravilno skrbimo, pa lahko to dobo vsaj nekoliko podaljšamo. Hladilnik bo denimo deloval dlje, pa tudi bolj učinkovito, če bomo redno čistili prah s kondenzatorja. Kondenzator, tiste mreži podobne žice na zadnji strani hladilnika, namreč skrbi za odvajanje toplote iz naprave, če se na njem nabere veliko prahu, pa mora hladilnik delati močneje. Tako se mu ne le skrajša življenjska doba, tudi elektrike bo porabil več. A hladilniki so običajno postavljeni ob steno in do kondenzatorja je težko dostopati. Dobra novica je, da bo čiščenje kondenzatorja nekajkrat na leto povsem dovolj, a naj bo takrat temeljito. Iz hladilnika in skrinje je dobro redno odstranjevati tudi led, ki se nabere na stenah, še posebno če vrat ne zapiramo dovolj dobro in redno. Zaradi ledene obloge bo hladilnik prav tako slabše hladil oziroma porabil več energije, da bi opravil enako delo, kot bi ga, če oblog ne bi bilo.Kot vse drugo je treba tu in tam očistiti tudi pomivalni stroj. Ko bo začel slabše delovati, posoda ne bo več tako zelo čista, prav tako bo iz stroja začel uhajati neprijeten vonj, ki je posledica razkrajanja ostankov hrane, ki se nabere v filtrih in oprime oblog vodnega kamna. Vsake toliko zato v prazen pomivalni stroj vlijemo deciliter do dva kisa ter zaženemo katerega koli od programov. Če smo stroj res dolgo zanemarjali, mu namenimo še drugi cikel, pri katerem vanj natresemo nekaj žlic sode bikarbone, ter znova zaženemo enega od programov, ki bo sodo spral. Redno pregledujemo tudi filter ter očistimo morebitne ostanke hrane.S kisom, ki je znan topilec vodnega kamna, očistimo tudi pralni stroj. Deciliter alkoholnega kisa vlijemo neposredno v (prazen) boben ter zaženemo cikel za pranje na 90 stopinjah. Tako se bomo znebili oblog kamna ter odstranili neprijetne vonjave po vlagi in plesni, ki bi se jih sicer navzela oblačila. Da bi nam pralni stroj čim dlje služil, poskrbimo, da ga ne preobremenimo. Ko se nabere gora umazanega perila, jo je bolje oprati po več manjših delih kot boben natlačiti, kolikor se da. Če bo v pralnem stroju preveč oblačil, bodo ta namreč slabše oprana, med vlakni bo ostal prašek ali pa bodo na koncu še zelo mokra, zato bo treba postopek ponoviti in prihranili ne bomo prav nič časa. Paziti je treba tudi na vrata, tako pri pralnih kot sušilnih strojih. Nikdar jih ne zapiramo preveč na silo ali poskušamo odpreti, ko stroj na to še ni pripravljen. Del, ki stroju pošlje znak, da so vrata zaprta in lahko začne pranje ali sušenje, je namreč precej občutljiv, in če se poškoduje, bo naprava nehala delovati.Nobene posebne skrbi pa ne potrebujejo štedilniki in pečice, ki imajo tudi sicer najdaljšo življenjsko dobo od vseh aparatov, in sicer v povprečju okrog 15 let. Poskrbimo le za to, da z njih redno čistimo ostanke hrane in na vroče plošče ne odlagamo denimo plastičnih reči, ki bi se lahko stopile ter prilepile nanje. Mikrovalovne pečice in drugi mali gospodinjski aparati imajo po drugi strani najnižjo življenjsko dobo, običajno jih je treba zamenjati v povprečju vsakih pet let. Da bi mikrovalovna pečica delovala čim dlje, je treba redno očistiti tako njeno notranjost kot filter, kjer se nabira maščoba. Če se ta zamaši, ne bo pečica le slabše delovala, večja bo tudi nevarnost, da se naložena maščoba vžge. Enako kot pri pralnih in sušilnih strojih je treba tudi vrata mikrovalovne pečice zapirati in odpirati nežno ter z občutkom. Če se zatiči na vratih polomijo, bo z njo konec.