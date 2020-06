Da bo žar čist

Tople zdrgnemo s čebulo. FOTO: Eldadcarin/getty Images

Generalno

Pred vsako uporabo žara je treba izprazniti in očistiti tudi spodnji del oziroma posodo, kamor naložimo oglje. Ostanke oglja, pazimo, da se je res ohladilo, stresemo v poseben čeber, posodo temeljito obrišemo z mokrimi papirnatimi brisačkami ter speremo z mešanico tople vode in detergenta za pomivanje posode.

Gradele lahko hitro in preprosto očistimo s paro.

Sezona peke na žaru je v polnem zagonu, in čeprav ima tovrstna priprava hrane poseben čar, je čiščenje po njej nekoliko bolj mukotrpno in dolgotrajno kot čiščenje ponv in loncev, ki jih lahko ne nazadnje preprosto pospravimo v pomivalni stroj, da opravi delo namesto nas.A čiščenje žara ni nujno nadloga, poznati je treba le nekaj preprostih trikov. Rešetke lahko hitro očistimo s paro. Ko se bo žar že začenjal ohlajati, jih prekrijemo s časopisnim papirjem, namočenim v vodo, in zapremo pokrov. Pustimo približno pol ure, nato pa časopis odstranimo in rešetke obrišemo s krpo. Ste kdaj pomislili, da bi jih čistili s čebulo?Prav to namreč priporočajo ameriški strokovnjaki za žar. Zamisel je podobna kot pri metodi s časopisnim papirjem, rešetke bo namreč očistila para, ki jo bo oddajala čebula, saj ta vsebuje precej vode. Polovico nataknemo na daljše vilice ter jo podrgnemo po rešetkah, ko so še tople. Tako bomo odstranili tudi morebitne zasušene ostanke hrane. Da kis ne prija le na solati, ampak je tudi univerzalno čistilo, je znano, zato ne preseneča, da bo dobro očistil tudi žar.V steklenici z razpršilom zmešamo pol litra kisa in prav toliko vode, količino lahko seveda prilagajamo potrebam in velikosti steklenice, pomembno je le, da se držimo razmerja. Z mešanico poškropimo žar in pustimo učinkovati deset minut. Nato v steklenico z razpršilom nalijemo čisti kis ter žar poškropimo še z njim. Površino le še zdrgnemo in žar je kot nov. Za trdovratnejše madeže uporabimo kavo. Skuhamo malce močnejšo in jo prelijemo v dovolj veliko posodo, da bomo vanjo lahko položili rešetke in druge pripomočke za peko, ki jih nameravamo očistiti.Kava naj jih povsem prekriva, pustimo približno pol ure, da bo kislina v njej omehčala in delno razgradila zažgane ostanke hrane, in speremo. Če se rešetk še vedno držijo ostanki zoglenele maščobe ali mesa, pri roki pa nimamo posebne krtače za čiščenje žara, bo njeno delo povsem solidno opravila aluminijasta folija. Zmečkamo jo v kroglo ter z njo zdrgnemo rešetke, ki smo jih prej namočili v mešanico vroče vode in detergenta za pomivanje posode.