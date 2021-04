Da bo trata v dobri kondiciji

Zgodaj spomladi, še preden oživi, je trato treba očistiti odmrlih ostankov in listja z grabljenjem. Poleg polsti – plasti odmrlih bilk in neodstranjenih pokošenih delov od lani, ki se nalagajo v spodnjem sloju tik nad tlemi in so napol razpadli – z grabljami odstranimo tudi zasušen mah, odmrle rastline in šibkeje ukoreninjene plevele.Več na deloindom.si