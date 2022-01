Kako imeti toplo stanovanje in hkrati prihraniti pri ogrevanju?

Cene energentov so poletele v nebo in marsikoga bo ob prejemu položnic med zimskimi meseci zabolela glava. Za topel dom in nekoliko nižje cene ogrevanja lahko žal največ naredimo s kakovostno izolacijo stavbe, za kar zdaj ni primeren čas, pa tudi investicija ni majhen zalogaj.

Pred radiatorjem naj ne bo ničesar, da bo topel zrak lažje krožil. FOTO: Uroš Hočevar

Kljub temu je morda dobro razmisliti o novi fasadi, še posebno pri starejših stavbah, do takrat pa si pomagamo z drugimi načini, kako v prostorih zadržati čim več toplote. Dobra novica je, da je večina teh brezplačna ali pa zelo poceni.

Če imamo doma termostat, bo vse veliko lažje, saj lahko za različne dele dneva nastavimo različno temperaturo. Ni treba, da so ponoči prostori tako topli kot čez dan, zato mirne duše za nekaj nočnih ur ogrevanje izklopimo, pa tudi čez dan ni treba, da hodimo naokoli v kratkih rokavih.

Nekateri strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kakovostjo bivanja, priporočajo, da med šesto in deveto jutranjo uro termostat nastavimo na 21 stopinj Celzija, saj se takrat odpravljamo v službo in šolo, kar vsebuje preoblačenje in umivanje, oboje pa v prehladnih prostorih ni prav prijetno.

Potrebujemo blago in polnilo ter pripomočke za šivanje. FOTO: Instagram

Temperaturo nato med deveto in pol šesto popoldne znižamo na 18 stopinj, če nikogar ni doma, seveda. Tako bo prostor ostal dovolj topel, da se ne bomo vrnili v ledenico, obenem pa ne pretopel, za kar v praznih prostorih ni potrebe. Med pol šesto popoldne in dokler se ne odpravimo v posteljo, temperaturo ponovno zvišamo na 21 stopinj Celzija, ponoči in do šeste jutranje ure pa naj znova ne preseže 18. Na tak način lahko račun za ogrevanje znižamo za med deset in 20 odstotki.

Pomoč sonca

Da bi toplota v stanovanju tudi ostala, pa je treba najprej preveriti, ali vsa okna in vrata dobro tesnijo. Če pod katerim začutimo hladno sapico, si pomagamo s posebno zaščito, ki jo lahko izdelamo kar sami. Potrebujemo nekoliko debelejše blago, polnilo, sukanec in iglo ali šivalni stroj, pa škarje in šiviljski meter. Najprej izmerimo širino okna ali vrat, ki jih želimo zaščititi, in iz blaga odrežemo trak, ki naj bo nekoliko daljši od širine okna, širok pa 20 centimetrov. Po dolžini ga prepognemo na pol ter zašijemo daljši in enega od krajših robov.

Tulec zdaj napolnimo s polnilom. Izberemo lahko sintetično polnilo, ki ga dobimo v trgovinah s pripomočki za ustvarjalce, ali običajno vato, za kar koli se odločimo, pa blago dobro napolnimo. Zdaj zašijemo samo še luknjo, skozi katero smo ščitnik napolnili, in ga položimo pod okno, ki slabše tesni. Ljubitelji kvačkanja in pletenja lahko za zaščito namesto blaga uporabijo svoje ročno delo, preostanek postopka pa je enak.

Če se odločimo, da katerega od prostorov ne bomo ogrevali, običajno so to tisti, ki jih ne uporabljamo pogosto, kot denimo shramba, klet, podstreha, soba za goste, mnogi pa tudi spijo raje v hladu, pazimo, da so vrata v te prostore vedno dobro zaprta, sicer se bo hladnejši zrak iz njih ves čas mešal s toplejšim v drugih prostorih in slednji ne bodo tako dobro ogrevani, kot bi bili sicer.

Zaščito, ki bo hladen zrak zadržala zunaj, lahko enostavno izdelamo sami.

Dobro je tudi umakniti reči in pohištvo nekoliko stran od radiatorjev, saj bo tako topel zrak hitreje in bolje krožil po prostoru, če imamo okna obrnjena proti jugu, pa izkoristimo brezplačno toploto, ki nam jo čez dan daje sonce: odgrnimo zavese, dvignimo rolete in pustimo, da prostor segrejejo žarki.