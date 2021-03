Da bi gume dlje živele

Preverimo tlak

Vzdrževanje pravšnje ravni tlaka je izjemno pomembno. FOTO: Goodyear

Pregled obrabe

Z letnimi bomo poskrbeli za zanesljivo, varno in varčno vožnjo v toplejših mesecih. FOTO: Goodyear

Vozne navade

Pravilna izbira

Letne in zimske pnevmatike so namensko prilagojene za vožnjo v določenih razmerah. FOTO: Goodyear

Kam z izrabljenimi?

Pnevmatike so edini stik vozila s cestiščem in pomembno vplivajo na varnost v prometu, vozne lastnosti in udobje. Pravilna uporaba podaljšuje njihovo življenjsko dobo, s čimer se porabi manj naravnih virov in ustvari manj odpadkov. Da bi znali s svojimi pnevmatikami ravnati čim bolj gospodarno, smo z Goodyearovimi strokovnjaki pripravili nekaj nasvetov, s katerimi bomo privarčevali in hkrati prispevali k varovanju okolja.Vzdrževanje ustrezne ravni tlaka v pnevmatikah pomembno vpliva na varnost, vozne lastnosti, obrabo pnevmatik in porabo goriva. Prenizek zračni tlak povzroča pregrevanje pnevmatik in večjo porabo goriva, previsok pa poveča občutljivost za cestne ovire in zmanjša udobje v vožnji; v obeh primerih to privede do hitrejše in nepravilne obrabe pnevmatik. Tlak v njih je tako treba preverjati vsaj enkrat na mesec in pred vsakim daljšim potovanjem.Čeprav je veliko sodobnih avtomobilov opremljenih z elektronskim sistemom za nadzor tlaka (TPMS), je tega vseeno treba preverjati tudi ročno z merilnikom tlaka. Priporočene vrednosti za vaše vozilo so običajno navedene v navodilih za uporabo vozila ali pa na nalepki na okvirju vrat ali pokrovu rezervoarja za gorivo.Goodyearovi strokovnjaki svetujejo, da hkrati opravimo še pregled tekalne plasti pnevmatike zaradi morebitnih znakov obrabe ali zagozdenih tujkov. Pozorni moramo biti tako na globino profila kot na stanje središčnih in zunanjih robov pnevmatike. K podaljšanju življenjske dobe pnevmatik pripomore tudi redna rotacija, torej menjava položaja med obema osema. Tiste na sprednjih kolesih se po navadi obrabljajo drugače kot na zadnjih, menjava pa tako prispeva k enakomernejši obrabi in s tem daljši uporabnosti. Če redno vozimo z visoko hitrostjo, prevažamo težke tovore ali vozimo na dolge razdalje, je zaradi dodatnih obremenitev morda potrebna pogostejša rotacija.Neenakomerna obraba je lahko tudi znak, da potrebujemo centriranje in optično nastavitev koles. Če med vožnjo opazimo, da vozilo vleče na eno stran ali pa se volan pri vožnji trese, je čas za odpravo nepravilnosti, ki lahko v nasprotnem primeru vplivajo na zmogljivost pnevmatik.Na življenjsko dobo pnevmatik in izkoristek njihove zmogljivosti vplivajo tudi naše vozne navade. S sunkovitim pospeševanjem in zaviranjem ali z agresivno vožnjo čez hitrostne ovire in udarne jame na cesti se bodo hitreje obrabile in poškodovale, zato stremimo k umirjenemu slogu vožnje.Poleg ustreznega ravnanja je pomembna tudi pravilna izbira pnevmatik glede na razmere. Letne in zimske so namensko prilagojene za vožnjo v določenih razmerah. Ne glede na število prevoženih kilometrov poleti ne uporabljajmo zimskih, saj te v mrzlem vremenu poskrbijo za optimalno zmogljivost, pri višjih temperaturah pa se hitreje obrabijo in zagotavljajo manj oprijema, kar vpliva na dolžino zavorne poti.Zaradi pregrevanja se poslabšajo lastnosti gumene zmesi in poškodujejo lamele na tekalni plasti, zaradi večjega kotalnega upora pa se poveča tudi poraba goriva.V Evropi se vsako leto reciklira ali znova uporabi več kot tri milijone ton izrabljenih pnevmatik. Ko napoči čas za nakup novih, ravnajmo odgovorno do okolja in svoje stare pnevmatike oddamo pri vulkanizerju ali pa jih odpeljemo v zbirne centre.