D za zaščito pred virusi

Kje ga najdemo? Velike količine vitamina D so v ribjem olju, ribah (recimo polenovka, losos, sardine, tun, postrv), piščančjih jetrih, jajcih (predvsem rumenjak), margarini in surovem maslu. Precej ga najdemo tudi v mleku in pomarančnem soku ter gobah.

Pozimi pomanjkanje

Raznovrstne prehrane kljub razpoložljivosti dopolnil ne gre zanemariti. FOTO: Happy_lark/Getty Images

Strokovnjaki že dolgo poudarjajo dragoceno vlogo vitamina D, toda javnost je šele ob pandemiji covida-19 resno vzela priporočila o zadostnem uživanju. Po podatkih Lekarniške zbornice Slovenije se je prodaja prehranskih dopolnil z vsebnostjo vitamina D v drugi polovici leta 2020 občutno povečala, a kot opozarja naša sogovornica, so prehranska dopolnila koristna predvsem za zdrave posameznike, saj se moramo zavedati, da nimajo enakih učinkov kot zdravila.»Vitamin D, ki je znan tudi kot sončni vitamin, že nekaj časa velja za zelo pomembnega v zaščiti pred virusi,« poudarja mag., mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Nedavno so tudi rezultati španske interventne randomizirane študije potrdili, da je dodajanje omenjenega vitamina ključno pri obolelih z virusom sars-cov-2. Njegova prisotnost namreč pripomore k zmanjšanju zapletov pri bolezni, ki bi lahko vodili tudi do intenzivne terapije. Poleg krepitve imunskega sistema pa vitamin D skrbi tudi za presnovo kalcija in fosfata, je ključen za razvoj ter obnavljanje kosti in zob, znižuje krvni tlak in možnost za nastanek avtoimunskih bolezni.« Meni, da je javnost do zdaj premalo poznala pomembnost vitamina D: »Še majhni otroci bolj poznajo vitamin C, saj nas od malega učijo, kako pomembno ga je uživati za krepitev odpornosti. Verjamem, da se ljudje v današnjih časih še bolj zavedajo pomena pravilne in zdrave prehrane. Prav s tem lahko telesu zagotovimo največ vitaminov in mineralov, vključno z vitaminom C, ki jih potrebuje za normalno delovanje, obenem pa je naše telo tudi veliko bolj odporno proti bakterijam in virusom.«Kot je zdaj že dobro znano, največ vitamina D dobimo v poletnih mesecih z izpostavljenostjo kože soncu. Zato ne preseneča, da je v zimskih mesecih pri mnogih prisotno pomanjkanje, morda se prav zato vedno več ljudi odloča tudi za prehranska dopolnila, domneva sogovornica: »A pomembno se je zavedati, da to niso nadomestila za zdrav in uravnotežen življenjski slog. Ob upoštevanju navodil proizvajalca in pravilnih odmerkih zdravstvenih težav ni. Ker naše telo samo proizvaja sončni vitamin, je za zdrave posameznike v normalnem obdobju dovolj količina, ki ga proizvede naš organizem. Dodatno jemanje se priporoča v zimskem času in v primeru, ko gre za kronične bolnike in ljudi, ki se morajo izogibati soncu. Priporočen dnevni vnos je torej tista količina, ki pokrije potrebe za določene hranilne snovi (približno 20–25 mcg oziroma 800–1000 mednarodnih enot). Neželeni učinki čezmernega jemanja so vidni predvsem v spremembi serumskih koncentracij kalcija, saj lahko privede do povišanja kalcija v krvi ali povečanega izločanja kalcija z urinom. Prav zato se uporaba odsvetuje bolnikom z boleznimi ledvic.«Poudariti velja, da lahko naše telo z zmernim izpostavljanjem soncu in mešano ter uravnoteženo prehrano pridobi optimalno količino vitamina D, ki ga potrebuje za delovanje. Že samo nekajtedensko nastavljanje soncu po zgolj 15 minut zagotovi telesu velike količine vitamina, pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Dejstvo pa je, da dovolj sonca lahko zagotovimo le v spomladanskih in poletnih mesecih, zato ga moramo v zimskem času čim več nadomestiti s prehrano ali z dodajanjem s prehranskimi dopolnil.«