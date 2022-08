Cvetova avgusta obožujeta sonce in toploto (FOTO)

Cvetova, ki simbolizirata avgust, sta gladijola in mak. Obe rastlini bosta s svojimi živahnimi barvami popestrili tako vrtičke kot zaprte prostore, še posebno primerni pa sta seveda za tiste, ki zadnji poletni mesec praznujejo rojstni dan, kakšen pomemben jubilej ali ki jih želimo le razveseliti.

Krasne so tudi v vazi. FOTO: Maskarad/Getty Images

Gladijole so simbol moči, zmage, časti, povezujejo pa jih tudi z močnim značajem in inteligenco. Njihovo ime izhaja iz latinske besede gladuis, kar pomeni meč, in je še kako primerno za te rastline, ki zrastejo tudi do poldrugega metra visoko in z močnimi stebli res spominjajo na meč.

V nekaterih delih sveta jih tradicionalno podarjajo ob 40. rojstnem dnevu in obletnicah, v viktorijanski Angliji pa so bili nad njimi tako očarani, da je po deželi krožila legenda, da lahko njihova lepota tistemu, ki mu je gladijola podarjena, prebode srce in vanj naseli ljubezen, zato so jih zaljubljeni moški pogosto podarjali svojim srčnim izbrankam.

Domovina gladijol je južna Afrika, zato obožujejo sonce in visoke temperature. Čebulice posadimo v dobro odcedno in rodovitno prst, najlepše bodo cvetele na sončni legi, tudi polsenčni. Ker gre za visoke rastline, pazimo, da jim namenimo zavetrno lego ali stebla ustrezno podpremo, sicer jih lahko močnejši sunki vetra prelomijo.

V vrtove običajno sejemo kalifornijski, turški in islandski mak.

Odlično se podajo med druge trajnice in grmovnice, pazimo le, da bodo približno enake višine. Precej nižjim rastlinam bodo namreč delale senco, višje od njih pa bodo sončno svetlobo zastirale gladijolam. Popestrile bodo denimo gredice, na katerih je posajeno travniško cvetje ali druge okrasne rastline, ki cvetijo pozno poleti ali jeseni, kot so dalije, cinije, dišeči grahor in kozmeja.

Če želimo naslednje poletje uživati v mavričnih odtenkih gladijol, bo treba počakati do maja. Takrat v zemljo vtaknemo prve čebulice, ki naj bodo med deset in 20 centimetri narazen, da bi njihovi cvetovi vrtiček krasili čim dlje, pa nove posadimo še v začetku in nato na sredini junija. Tako bodo gladijole cvetele vse poletje, od julija do avgusta.

Turški mak ima lahko narezljane cvetne liste. FOTO: Helen Davies/Getty Images

Mak pri nas poznamo večinoma kot divjo rastlino, ki se zaseje med žito, a mnogo vrst, denimo turški, islandski in kalifornijski mak, lahko gojimo tudi na okrasnih vrtičkih. Mak ima sicer nekoliko temačno simboliko, v mitih starih Rimljanov so ga podarjali mrtvim, saj so ga povezovali z večnim počitkom, nekoliko bolj optimističen odnos do njega pa so imeli stari Grki, ki so ga povezovali z boginjo kmetijstva in verjeli, da bo na tisti njivi, kjer je zrasel, dobra letina.

Gladijole imajo rade rodovitna in dobro odcedna tla, mak bo povsod dobro uspeval.

V nekaterih državah je simbol spomina, predvsem na padle v prvi svetovni vojni. Mak, ki ga najdemo v naravi, je izključno rdeč, med tistimi, ki jih gojimo na okrasnih gredicah, pa najdemo še bele, rumene, oranžne in rožnate. Vse tri omenjene vrste so izjemno nezahtevne za gojenje in rastejo tako rekoč v vseh tipih tal, imajo pa radi sončno lego, zlasti kalifornijski mak, ki v oblačnem vremenu cvetove zapre. Semena islandskega je treba kupiti le enkrat, posejemo pa jih spomladi.

Vsa nadaljnja leta se bodo rastline zasejale same, kar pa ne velja za turški in kalifornijski mak, ki ju je treba sejati vsakič znova.