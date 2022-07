Cvetlici meseca julija sta lokvanj in ostrožnik (FOTO)

Kot vsak mesec ima tudi sedmi v letu cvetlici, ki sta njegov simbol in primerno darilo za tiste, ki takrat praznujejo rojstni dan ali drug pomemben jubilej. To sta lokvanj in ostrožnik. Prvega bomo v naših cvetličarnah težko našli, v tujini pa je kot rezano cvetje zelo priljubljen, tudi zasaditi ga ne moremo v vrtu, če nimamo ribnika ali druge vodne površine, lahko pa si omislimo drugačen način, kako podariti lokvanj.

Cvet lahko denimo zgibamo iz papirja, izberemo narejenega iz stekla in podobno. Te rastline v prvi vrsti simbolizirajo odprto srce in enotnost, pomeni se nato razlikujejo še med različnimi barvami, enako kot pri vrtnicah, nageljnih, tulipanih in drugih cvetlicah, ki jih v naravi najdemo v različnih odtenkih.

Ponekod po svetu so zelo priljubljeni tudi kot rezano cvetje. FOTO: Studio2013/getty Images

Naše ribnike najpogosteje krasijo beli lokvanji, ki so znak vesele narave, medtem ko drugi najpogostejši, rožnati, simbolizirajo nestanovitnost, še posebno glede zvestobe in ljubezenskih čustev določene osebe. Teh se je zato bolje izogibati, saj lahko po nesreči svoji dragi sporočimo, da se ne moremo odločiti, kaj do nje čutimo, ali pa se nam zdi, da je takšna ona.

Če naš vrt krasi ribnik in bi si ga želeli popestriti z lokvanji, je treba upoštevati, da naj ti ne prekrivajo več kot tretjine površine gladine, sicer bodo njihovi veliki ploščati listi prekrili preveč površine in v vodo bo prodrlo manj svetlobe, kot je priporočljivo za zdravje življa v njej. Sorte izbiramo glede na globino vode, zato se je najbolje posvetovati s strokovnjakom.

Če bomo v plitvo vodo posadili visoko vrsto lokvanja, bo ta namreč liste dvignil visoko nad površino in zakril cvetove, ti pa bodo manjši in redkejši. Lokvanji namreč obožujejo svetlobo, zato jih sadimo na sončno lego ribnika, tam jim bo ustrezala tudi temperatura vode, ki naj bo poleti višja od 20 stopinj Celzija, tudi vzcveteli bodo šele, ko se bo ogrela na najmanj 18 stopinj.

Na sončni legi bo najbolje uspeval tudi ostrožnik, ki bo okrasni vrt odel v čudovite modre, bele, vijolične in rožnate odtenke. Ta visoka trajnica je nekoč simbolizirala ljubezen, močno navezanost in naklonjenost, pozneje so ji dodali še nekaj simbolnih pomenov, med njimi lahkoto, sproščenost, humornost in čisto srce.

Ostrožniki obožujejo sončno lego ter rodovitno in dobro odcedno prst.

Beli ostrožniki niso kot večina cvetja te barve, ki običajno simbolizira čistost in nedolžnost, temveč predstavljajo srečo in veselje. Vijolični so simbol prve ljubezni, modri lahkotnosti in svežine, rožnati pa enako kot rožnati lokvanji simbolizirajo nestanovitnost.

Sadimo jih v rodovitna in dobro odcedna tla ter jih dvakrat na teden obilno zalijemo, v sušnih obdobjih še nekoliko pogosteje. Ko odcvetijo, suhe cvetove redno odstranjujemo, če si zaželimo, da bi krasili notranjost doma, pa jih mirne volje porežimo in postavimo v vazo. Tako bodo konec poletja namreč zacveteli še enkrat, pazimo le, da rastline porežemo do deset centimetrov višine.

Obstaja veliko vrst lokvanjev, izberemo jo glede na globino vode v ribniku.

Žal pa ostrožnik ne bo dolgo uspeval na gredicah, kjer se radi zadržujejo polži, saj so te živali njihovi največji sovražniki. In še zanimivost – ker se predvsem modri ostrožniki ponašajo z zelo izrazito barvo, so jih nekoč ameriški staroselci uporabljali za barvanje tkanin, ko so v novi svet prispeli Evropejci, pa so barvilo ostrožnikov uporabljali namesto črnila za pisanje pisem.