Cvetlice in ptice oznanjajo pomlad: regrat že oblikuje rozete, na plan rine čemaž

Rahle padavine in nekoliko toplejši dnevi so travni ruši že dali zelen pridih, še posebno na območjih, kjer je v preteklih tednih prevladovalo suho vreme. Poleg zvončkov, ki že nekaj časa kraljujejo na obrobju travnikov in rečnih strug, so se tudi v osrednji Sloveniji množično začeli odpirati cvetovi trobentic, žafranov in drugih spomladanskih znanilcev.

Kljub veselju, ki ga prinesejo barviti cvetovi spomladanskih rastlin, je treba opozoriti, da so nekateri strupeni. Trobentice ni med njimi, njeni cvetovi so užitni in jih pogosto uporabljamo kot okras za različne solate. Veseli nas, da so se ponekod začele oblikovati prve rozete regrata, na plan rine čemaž, ponekod na Primorskem tudi prvi šparglji.

Slovo od tople zime

Po klimatoloških analizah Arsa je bila zimska povprečna temperatura zraka na ravni celotne Slovenije nadpovprečna, z nadpovprečno veliko padavinami in podpovprečnim številom sončnih ur. Letošnja zima je že šesta nadpovprečno topla zapored. V zadnjih 10 letih je bila le zima 2016/17 hladnejša od dolgoletnega povprečja, daleč najtoplejša pa je bila zima 2006/07.

Samčki začnejo zgodaj spomladi osvajati samičke, ponekod to imenujejo tičja svatba. FOTO: Sander Meertins/Getty Images

Od 70. let prejšnjega stoletja se zimska temperatura zvišuje in je zdaj že za več kot 2 °C višja kot pred okoli 60 leti. Linearni trend naraščanja v zadnjih 50 letih znaša približno 0,4 °C na desetletje in je statistično značilen. Prostorsko je imela letošnja zima največji odklon v nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije, kjer je ta znašal 2,0–2,5 °C, in najmanjšega v gorskem svetu. Zimska višina padavin je bila na ravni države precej nadpovprečna glede na primerjalno obdobje 1991/92–2020/21.

Bliža se gregorjevo, slovenski praznik ljubezni in ptičjih svatb.

Glede na razpon višine padavin v obdobju 1991/92–2020/21 je bila letošnja zima najbolj namočena na vzhodu, nekoliko manj v osrednji tretjini Slovenije, v zahodni tretjini pa normalno. Snežne razmere so bile letos v gorah dokaj običajne, po večini nižin pa je bilo snega malo oziroma zelo malo. V visokogorju je obilno snežilo zlasti v prvi polovici decembra ter sredi in proti koncu januarja. Upajmo, da to daje bolj optimističen pogled v spomladanske zaloge vode.

Tičji pir

Prihod pomladi glasno naznanjajo tudi ptice. Bliža se gregorjevo, slovenski praznik ljubezni in ptičjih svatb. Samčki, ki vse leto živijo na enem mestu, zgodaj spomladi, ko se dnevi začnejo daljšati, začnejo osvajati samičke. Ponekod to imenujejo tičja svatba. Na ta dan so vezani tudi različni običaji. Za tičji pir so na primer Kostelke spletle večjo, v sredini votlo pletenico, jo dale na krožnik in skuhale toliko jajc, kolikor je bilo otrok pri hiši.

Zeleni odrez in organske odpadke z vrta enostavno zdrobimo z drobilnikom.

Pletenico z jajci vred so nesle v skedenj in jo dobro skrile. Otroci so jo morali poiskati. V Kropi so imeli na dan tičje svatbe ptiči svojo ohcet, dobrote s te pa so ostale v grmovju, kjer so jih otroci lahko poiskali in se posladkali. Na predvečer gregorjevega v številnih krajih v Sloveniji, še posebno po Gorenjskem in v okolici Ljubljane, otroci spuščajo v reke tako imenovane gregorčke. To so majhna plovila s svečkami. Ko se luč na ta način vrže v vodo, se naznanja prihod dela leta, ko je sonce dovolj dolgo na obzorju, da rokodelcem ni treba več delati ob luči.

Pravilno čiščenje vrta

Ne samo ptice, tudi ljudje smo ob daljših dnevih bolj aktivni. Vrtičkarji se že veselo pripravljamo na novo sezono, pospravljamo odmrle rastline z gredic, odstranjujemo zimske zastirke, v sadovnjakih opravljamo rez, grabimo listje, pospravljamo veje. Če je zabojnik za biološke odpadke vedno znova prepoln, bi bilo smotrno razmisliti o nabavi drobilnika. S tem bomo zeleni odrez in organske odpadke z vrta enostavno zdrobili. Odrezane veje so izjemen vir organske snovi, ki jo lahko ob primerni pripravi uporabimo tudi za kompost.

Letošnja zima je že šesta nadpovprečno topla zapored.

Lahko pa odpadke pripravimo v rjave tipizirane vrečke in jih na dan odvoza bioodpadkov postavimo na prevzemno mesto poleg rjavega zabojnika po pravilih, ki za take odpadke veljajo. Če je količina odpadkov prevelika, jih sami odpeljimo v zbirni center med zeleni odrez. Treba je omeniti, da odpadkov ni dovoljeno kuriti v kurilnih napravah. V času spomladanskih čiščenj imajo zaradi vrtnih požarov polne roke dela tudi gasilci, ob nepravilnem kurjenju vas lahko oglobijo tudi redarji.