Cvetje v vazo, liste v žganje

Nezahtevna rastlina najbolje uspeva v peščenih, dobro odcednih tleh. FOTO: Rvo233/Getty Images





Je trajnica, ki cveti od avgusta do oktobra.

Nekoč je bila po vrtovih zelo pogosta, malo za okras, še bolj pa za korist. Uporabljali so jo namreč v zdravilne namene, namočena v žganje daje ostri pijači značilen okus. Naši dedje so jo pili tudi za zdravje, šilce se je vedno prileglo, vendar je veljalo pravilo, da »ne pij veliko, če pa že piješ, pij hermeliko«.Privlačne rastline, katerih domovina je Azija, natančneje Kitajska in Koreja, so v Evropi začeli gojiti v 16. stoletju predvsem v zdravilne namene. Poznamo številne sorte te zelnate trajnice, nekatere so nizkorasle, dosežejo okoli petnajst centimetrov, druge zrastejo do pol metra in še čez. Imajo mesnate liste in majhne cvetove, združene v socvetja različnih barv, od belih, svetlo rožnatih do rdečih v različnih odtenkih. Cveti od avgusta do oktobra, če cvetove pustimo na rastlini, se bodo posušili na vrtu in bodo v okras tudi pozimi.Všečna, nezahtevna rastlina je za gojenje nadvse primerna, saj ne zahteva veliko pozornosti. Pazimo le, da ji poiščemo prostor, kjer so tla kar se da odcedna, najbolje peščena, bohotno se bo razvila v pognojeni zemlji, povsem dobro pa bo uspevala tudi, če je bolj siromašna. Dobro se bo počutila na soncu in brez težav prenašala vročino pa tudi mraz pozimi. Med boleznimi jo lahko ogrozi predvsem koreninska gniloba, pa še to če raste v mokrih tleh, od škodljivcev jo poleti napadejo uši. Vendar lahko rečemo, da je hermelika rastlina, ki ji vreme pa tudi škodljivci in bolezni ne pridejo kar tako do živega.Tudi s sajenjem ne bo težav, saj lahko v vrtnariji kupimo sadike, brez težav pa jih razmnožujemo s potaknjenci, to opravimo poleti, in z delitvijo rastlin. Sadimo jo v okrasnem vrtu, lahko tudi po robovih zelenjavnega, dobro pa bo uspevala tudi v posodah, ki jih postavimo na balkon ali teraso. Nizke sorte sadimo kot pokrovne rastline, sicer pa jo sadimo tudi zato, da zapolnimo vrzel, ki na cvetočem vrtu nastane takrat, ko poletne odcvetijo.Hermelika bo cvetela do pozne jeseni, takrat lahko cvetove pustimo, da se posušijo, kot smo že zapisali, lahko pa rastlino porežemo tako, da ji ohranjamo želeno obliko. Primerna je tudi kot rezano cvetje, saj bo v vazi zdržala vsaj en teden.