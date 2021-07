Cvetje privablja koristne žuželke

Izločajo nektar in so pomemben del zdravega, sonaravnega vrta.

Čebele spadajo med najpomembnejše prebivalce našega planeta, saj z opraševanjem rastlin skrbijo za njihov obstoj in s tem za ravnovesje v naravi. Intenzivno kmetijstvo jim ne dela prav velike usluge, vendar lahko prav vsak med nami pripomore k njihovi ohranitvi. Zasadimo rastline, ki so čebelja paša, tako na vrtu kot na balkonu. Medovite rastline so tiste, ki izločajo nektar in dajejo cvetni prah, z letanjem s cveta na cvet pa čebele hkrati z nabiranjem nektarja oprašujejo rastline. Ali povedano drugače, v jeziku čebelarjev so to rastline, ki čebelam dajejo pašo.Večinoma so to rastline, ki jih uporabljamo v kuhinji, pa tudi okrasne, sadno drevje in grmovnice, seveda jih najdemo tudi divje rastoče v naravi, na primer akacijo, divji kostanj, lipo in mnoge travniške rastline. Na vrtu med medovite spada večina zelišč, na primer sivka, žajbelj, meta, timijan, origano, baldrijan, drobnjak, šetraj, dobra misel, bazilika in kumina, nekatere so trajnice, druge enoletnice. Sadimo jih lahko na zeliščno gredo ali kamor koli po vrtu, med preostale vrtnine pa tudi na okrasni vrt. Žajbelj, bazilika in materina dušica na primer so prava dišeča popestritev med vrtnicami in drugimi trajnicami, tako na gredah kot v posodah. Bazilika se odlično razume tudi z zelenjadnicami, denimo s paradižnikom, kumarami in bučkami, šetraj s fižolom, grahom in čebulo, sivka s krompirjem in zeljem, meta in rožmarin pa s križnicami in paradižnikom.Omenimo še okrasne rastline, predvsem cvetoče trajnice, na primer ameriški slamnik, ta cveti od julija do septembra, in rudbekijo, ki bo cvetela vse od avgusta do oktobra. Pogosto jo najdemo tudi ob čebelnjakih, kamor jo sadijo čebelarji. Pri načrtovanju zasaditve, tako s trajnicami kot eno- in dvoletnicami, poskrbimo, da bo vrt poln cvetja čim večji del leta. To velja tako za zelišča kot za okrasne rastline, pri tem pa seveda upoštevajmo tudi to, kako se rastline med seboj razumejo ter kakšne razmere potrebujejo za optimalno rast, predvsem koliko sonca, vlage in kakšno zemljo. Večina trajnic je precej nezahtevnih, za dobro rast potrebujejo zemljo, ki jo pognojimo s kompostom, gnojem ali drugimi organskimi gnojili. Alenka Kociper