Cvetje na čarobnih jesenskih balkonih

Mačehe

Na pogled nežne, a odporne lepotice FOTO: Vsanderson/Getty Images

Okrasni ohrovt

Mačehe so na voljo v nešteto barvah.

Jesenska astra

Jesenska vresa

Za predele balkona, kamor sonce domala nikoli ne posije, je idealna izbira japonska anemona.

Japonska anemona

Cvetje, ki je čez poletje lepšalo balkone in terase, se bo kmalu poslovilo. A to naj ne pomeni, da na zunanjih površinah ne bo več bogatega okrasja. Pisane cvetlice jih lahko krasijo tudi v mrzlih nočeh in hladnih dneh, ko sončni žarki vse bolj zadržano sijejo. Seveda je treba izbrati takšne, ki jim nizke temperature ne škodujejo. Navajamo pet idealnih za čarobne jesenske balkone in terase.Na prvi pogled nežne in krhke, a so idealna izbira za jesensko cvetlično dekoracijo zunanjih površin. Na voljo so v nešteto barvah ter barvnih kombinacijah in so zelo odporne proti mrazu. Niti temperature pod lediščem jim namreč ne škodujejo.Posadite jih v rahlo prst, zagotovite jim dobro drenažo, redno trgajte odmrle cvetove in jih zalivajte enkrat do dvakrat na teden. To bo dovolj za bujno cvetenje. Zlasti če je vaš balkon obrnjen proti severu, so mačehe odlična izbira zanj.Zanimiva kombinacija zelene in temno vijolične barve zagotavlja okrasnemu ohrovtu drugačno vlogo kot običajnemu. Njegovi listi so močno nakodrani in spominjajo na čipko, z intenzivno vijolično ali temno rdečo barvo pa se obarva šele, ko se zunanja temperatura spusti na okoli deset stopinj Celzija.Obarvani listi rastejo iz sredine in v hladnih jesenskih dneh ustvarijo občutek cvetočega balkona ali terase. Za dobro rast sicer potrebuje nekaj več prostora, saj se v višino lahko razbohoti do 40 in v širino do 60 centimetrov. Uspeva v dobro pognojeni zemlji, v kateri se ne zadržuje voda, ob suši pa ga je treba redno zalivati, sicer izgubi značilno barvo in obliko.Za ljubitelje nežnih, vijoličnih tonov in bujnega drobnega cvetja, je jesenska astra idealna izbira. Gre za trajnico, ki raste v grmičkih, in ne samo da razvaja s številnimi cvetovi, temveč v lepem vremenu privabi tudi čebele in metulje ter s tem zunanji površini doda dodaten čar. Praviloma so jesenske astre sicer posajene na gredice, uspevajo pa tudi v loncih ali koritih, pomembno je, da so tla odcedna in vedno vlažna. Bolj kot senca, jim odgovarja sončno rastišče.Nizke zunanje temperature ji ne pridejo do živega. Idealne za njeno rast in cvetenje so med 5 in 15 stopinjami Celzija. Rada ima kisla tla ter sončna mesta, a uspeva tudi na predelih, kamor sonce posije le za kratek čas. Čeprav je vaš balkon obrnjen proti severu, bo jesenska vresa na njem lepo uspevala, cvetela in razvajala s cvetovi različnih barv: od bele do rožnate, temno ali svetlo vijoličaste do rdeče.Vresa je nezahtevna za gojenje: dobra drenaža je za njeno rast pomembna, zalivajte jo enkrat, največ dvakrat tedensko. Ključni so torej kisla zemlja, malo sonca, tedensko zalivanje, dodatno gnojenje pa ni potrebno.Za predele balkona, kamor sonce domala nikoli ne posije, je idealna izbira japonska anemona ali japonska vetrnica. Je trajnica, ki cveti vse do prve zmrzali. Je nezahtevna, za uspešno rast in bujno cvetenje potrebuje bolj senčno mesto ter vedno nekoliko vlažno prst. Razvaja nas z belimi ali rahlo vijoličnimi cvetovi ter rumenimi prašniki, ki rastejo na grmičastih, lahko tudi meter visokih steblih.