Čustvena, umska in telesna sprostitev

Povezave med telesom in duševnostjo

Sodobni človek spoznava, da smo več kot le fizično telo.

Brezplačni webinar Živimo v nenavadnih časih, ki so izziv za najranljivejše, tudi za otroke: »Če smo pri otroku zaznali spremembe v vedenju, težave s spanjem, koncentracijo, motivacijo, morda celo samopoškodovalno vedenje, je čas za ukrepanje. Za starše, skrbnike, strokovne delavce in vse, ki jih zanima delo z otroki, bom pripravila brezplačni webinar, kjer jih bom seznanila z nekaj preprostimi tehnikami za samopomoč in terapevtsko pomoč otrokom, ki so se zaradi izolacije znašli v hudih stiskah. Webinar bo v četrtek, 4. februarja 2021, od 18. do 19. ure prek spleta. Prijave so možne na spletni strani https://www.obraznarefleksoterapija.si/refleksoterapija-za-pomoc-otrokom-v-stiski/.«

Refleksoterapija je ena najstarejših tradicionalnih metod zdravljenja, njena zgodovina sega celo v obdobje pred našim štetjem. V Evropi poznamo zapise o uporabi in zdravilni moči refleksoterapije iz medicinskih knjig iz 18. stoletja, sodobna refleksoterapija stopal pa je plod raziskav ameriškega zdravnikain njegove učenke, fizioterapevtkez začetka prejšnjega stoletja, pojasnjuje, certificirana refleksoterapevtka, temprana terapevtka, vodja avtorizirane Šole obrazne refleksoterapije Sorensensistem TM in licencirana učiteljica metod Sorensensistema TM: »V Evropi sta njuno dediščino razvijali refleksoterapevtkiin. Obrazno refleksoterapijo je pred 40 leti razvila danska refleksoterapevtka. Leta 2012 sem jo prvič povabila poučevat v Slovenijo in od takrat tesno sodelujeva, saj njene metode poučujem in izvajam kot edina licencirana učiteljica v Sloveniji.« Teoretična osnova obrazne refleksoterapije temelji na kitajski tradicionalni medicini in teoriji petih elementov ter na tradicionalnih metodah zdravljenja iz Tibeta, Vietnama, Indije, Japonske in Južne Amerike, bogata dediščina pa se prepleta s spoznanji sodobne nevrološke znanosti: »Refleksoterapija je v nekaterih evropskih državah, na primer na Danskem, že več kot 30 let del uradne medicine. Leta 2015 je danski urad za nacionalno zdravje priznal tudi obrazno refleksoterapijo in rehabilitacijsko metodo temprana refleksno terapijo. V Sloveniji je povpraševanje po kakovostni refleksoterapiji zelo veliko. Društvo refleksoterapevtov Slovenije in sekcija refleksoterapevtov pri gospodarski zbornici si že vrsto let prizadevata urediti status refleksoterapije znotraj našega zdravstvenega sistema. Refleksologija namreč deluje po principih, ki so komplementarni uradni medicini, je odlična preventiva in pomoč pri kroničnih težavah.«Za koga je sploh primerna refleksoterapija? »Ima zelo širok spekter delovanja in je varna metoda. Priporočljiva je kot preventiva in kurativa, za hormonalne in nevrološke težave, kot rehabilitacija po poškodbah, je odlična priprava organizma na operacije, saj izboljša splošno psihofizično kondicijo in ravnovesje delovanja notranjih organov. Zelo uspešno se uporablja za otroke z učnimi in vedenjskimi težavami, za lajšanje duševnih in čustvenih stisk. Tudi sodobni človek spoznava, da smo več kot le fizično telo, moje področje dela pa sta ravno prepoznavanje in uporaba povezav med telesom in duševnostjo v terapevtske namene, kar stranka občuti kot čustveno, umsko, energijsko in telesno sprostitev oziroma ravnovesje. Refleksoterapija vpliva na boljše počutje, olajša ali odpravi simptome, izboljša koncentracijo, spanec je trdnejši, večja je odpornost proti stresu in ne nazadnje imunski in hormonalni sistem delujeta bolje. Vpliv čustvovanja na naše telo je morda v medicini manj raziskan, vendarle je eden od temeljev mojega dela.«Metode so idealne tudi za otroke, poudarja, saj so naravne in hitro delujoče: »Otroci zelo radi prihajajo na terapijo. Uležejo se in prav kmalu zaspijo, ker so stimulacije obraza zelo prijetne, zaradi ritmičnega izvajanja pa tudi pomirjujoče. Odrasli, žal tudi strokovni delavci, včasih spregledajo prave vzroke in na primer nasilno vedenje pripišejo slabi vzgoji ali neprimerni družbi. Pa ni nujno tako. V praksi odkrivam, da gre pogosto za biokemična neravnovesja v delovanju telesa, seveda povezana tudi s specifičnim načinom doživljanja in čustvovanja. Metoda obrazne refleksoterapije mi omogoča, da vzpostavim ravnovesje, in simptomatika sčasoma izzveni.«Terapijo priporoča enkrat na teden, če so v ozadju kronične težave, odpravljanje posledic stresa, uravnovešanje, preventiva. »Bolj pogosto so potrebne, ko gre za nevrološko rehabilitacijo s temprana refleksno terapijo. To metodo uporabljam pri otrocih z motnjami v razvoju ter za osebe z možganskimi poškodbami in posledicami po možganski kapi, kjer je treba terapijo izvajati intenzivno in čim prej po poškodbi.«