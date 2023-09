Čudovito obdobje samooskrbe se končuje konec leta 2023

Nestabilne razmere pri dobavi energije, negotovost in tudi vedno večja ozaveščenost glede trajnostnih rešitev so številna slovenska gospodinjstva spodbudile k nakupu sončne elektrarne. Če ste morda med tistimi, ki še vedno oklevajo, je zdaj pravi trenutek za odločitev: samo še do konca leta je čas, da tisti, ki še nimate soglasja za priključitev sončne elektrarne, oddate potrebno dokumentacijo zanj, če želite izkoristiti prednosti trenutnega sistema net metering. Rok za postavitev elektrarne in vključitev v elektroenergetski sistem je konec leta 2024.

Naročnik oglasne vsebine je Enertec d.o.o.