Čudovita, nezahtevna in uporabna: vse to je sivka

Sivka je ena najbolj priljubljenih in trpežnih rastlin in tako krasi prenekatero okrasno gredico. Da bi v njenih čudovitih vijoličnih cvetovih ter omamnem vonju čim dlje uživali, je treba zanjo pravilno skrbeti. Ker je njena domovina Sredozemlje, je sivka vajena vročine in suhih tal. Posadimo jo na sončno mesto in ne zalivamo prepogosto, v nasprotnem primeru ji lahko hitro zgnijejo korenine in z njo bo konec.

Uporabna je tudi v kuhinji. FOTO: Sunteya/Getty Images

Ali potrebuje novo merico vode, najbolje preverimo tako, da v zemljo potisnemo kazalec; zalijemo jo le, če je ta, ko ga izvlečemo, povsem suh. Zelo nezahtevna je tudi glede kakovosti prsti, saj uspeva tako rekoč povsod, da so tla le dovolj odcedna, na predelih, kjer voda rada zastaja, ne bo zdržala dolgo. Pozimi, zlasti ko se pojavi zmrzal, moramo grmičke zaščititi, najbolje jih je oviti z zimskim flisom, če smo sivko nasadili v cvetlične lonce, pa jih prestavimo v zaprt prostor.

Da bo sivka čim dlje cvetela, je priporočljivo, da cvetove sproti obrezujemo, prvič že konec junija oziroma na začetku julija, spomladi pa obrežemo celotni grmiček. Opravila se lotimo, ko rastlina požene prve listke, odstranimo pa zgolj vrhnjo tretjino, nikakor ne olesenelih delov, saj se ti ne bodo obrasli.

S porezanimi sivkinimi cvetovi lahko počnemo marsikaj. Sveže nabrani šopki bodo popestrili dom in ga odeli v nežen vonj poletja. Šopke lahko povežemo in obesimo v temen, suh in dobro zračen prostor ter jih posušimo, nato pa cvetove porežemo in z njimi napolnimo blazinice iz blaga ali odslužene najlonke ter jih postavimo v omaro, da jo bodo odišavile in odgnale molje. Odlično darilo bo domača kopalna sol s sivko: kozarec s pokrovom do polovice napolnimo z grenko soljo, dodamo deset do 15 kapljic eteričnega olja sivke, kozarec zapremo in dobro pretresemo, da se sol prepoji z oljem.

Pozimi jo je treba zaščititi pred mrazom.

V kozarec nato dodamo posušene sivkine cvetove, zapremo in ponovno dobro pretresemo. Sivkina kopel bo pomagala pri nespečnosti, premagovanju stresa in anksioznosti, njen vonj pomaga pri nihanjih razpoloženja. Za prijeten spanec posteljnino poškropimo s sivkino vodo, ki jo lahko povsem enostavno naredimo sami. Potrebujemo pol litra destilirane vode, dve žlici vodke ali medicinskega alkohola, od 15 do 20 kapljic eteričnega olja sivke in pest suhih sivkinih cvetov. Vse sestavine damo v steklenico z razpršilom, dobro pretresemo in pomirjujoča vodica je pripravljena za uporabo.

Sivko lahko uporabljamo tudi v kuhinji, ne le za dekoracijo pijač in jedi, ampak tudi kot sestavino predvsem v sladkih jedeh. Odlično se poda k borovnicam, limoni in grozdju, denimo v sorbetih, sladoledih, mafinih, piškotih, biskvitih in pitah.