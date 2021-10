Čudovita ljubljanska kavarna opažena med svetovnimi oblikovalskimi presežki (FOTO)

Priljubljen in svetovno znani spletni portal, ki pokriva teme iz arhitekture in oblikovanja, Dezeen, vsako leto podeli nagrade za arhitekturne in oblikovalske presežke. Nagrade podeljuje v 12 kategorijah, zmagovalci pa so izbrani s strani strokovne žirije in pa bralcev portala.

