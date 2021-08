Čudovita in drzna hiša nad Novim mestom

Lahkotno je usidrana v blago padajočo parcelo, njena igriva notranjost pa sproščeno koketira z lično oblikovanim vrtom.Ana in Matej sta pred nekaj leti bivala v stanovanju v osrčju dolenjske prestolnice. Skupaj z otrokoma sta veliko časa preživljala na prostem. »Smo aktivna družina, gibanje v naravi nam ogromno pomeni, že dalj časa pa smo si zaželeli tudi lasten vrt.« Ker pa k vrtu spada tudi hiša, sta se odločila, da kupita parcelo in na njej zgradita dom. Svoj prostor pod soncem sta našla na gričku nad Novim mestom. Prepričana, da sta kupila ravno parcelo, sta lastnika sprva razmišljala o preprosti atrijski hiši. Obotavljanja ob odločitvi, kateremu podjetju bosta zaupala gradnjo hiše, ni bilo. »Naši družinski prijatelji imajo Lumarjevo hišo, večkrat sva bila pri njih in nama je bilo všeč, kar sva videla. Tako sva se odločila za hišo istega proizvajalca. Ko sva na sestanku z Lumarjevo ekipo pojasnila, kakšen tip gradnje nama je všeč, so naju povezali s SoNo arhitekti, ki so pripravili edinstveno idejno zasnovo, nad katero sva bila navdušena,« razlagata Ana in Matej.Naročnik oglasne vsebine je Lumar