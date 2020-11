Čudežne moči na gradu (FOTO)

Na platoju so energijske točke.

V gradu so ogromne kleti in ječe.

Iz zemlje naj bi prav tod prihajala močna energija.

Ozemlje okrog današnjega Gradu je vključil v madžarsko državo kraljin ga leta 1183 podaril cistercijanskemu samostanu v Monoštru. Kmalu je prešlo v last različnih madžarskih fevdalnih rodbin, ki so nepretrgoma gospodarile na območju od Grada, tedanje Gornje Lendave in vse do Murske Sobote.Grad je prava posebnost, saj nas najprej preseneti nenavadna oblika notranjega dvorišča z višjim zahodnim in nižjim vzhodnim nivojem, kar je posledica oblike grajskega hriba. Dvorišče, ki ga obdajajo stolpaste arkade, obkroža peterokotni tloris obodnih traktov, ki sežejo ponekod v prvo, ponekod pa v drugo nadstropje.Na dvorišču, na šest metrov zvišanem platoju, so radiestezisti ugotovili energijsko sevanje. Morda je res, da so legendarni graditelji templjarji skrbno načrtovali in gradili stavbe po ustaljenem ključu s točno določenim namenom. Grad je kurje oko Slovenije, če si Slovenijo predstavljamo kot kokoš. Iz nedrij zemlje naj bi prav tod prihajala velika energija, ki blagodejno vpliva na človeka in zdravi številne bolezni.Radiestezisti so našli pet točk, ki oddajajo zdravilne vibracije. Središče moči je na štoru posekanega drevesa. Čudežne moči je tam na pretek. V neposredni okolici gradu je še več energijskih mest, prav tako je energijsko polje pred glavnim vhodom in pri izviru studenca, južno od gradu.Grad Grad, nekoč Gornjelendavski grad, je v istoimenskem naselju Grad na Goričkem. Je najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem in ima 365 sob. V njem so ogromne kleti in ječe. V okolici naselja se na več mestih pojavlja bazaltni tuf, ki je bil gradivo za postavitev enega največjih gradov na Slovenskem. Znotraj poslopja je globok vodnjak, vklesan v živo skalo in zavarovan s ploščo, ki je odigral pomembno vlogo v času obleganja in napadov.Končna oblika gradu je nastajala v več fazah. Dele, ki so nastali v srednjem veku, najdemo v severozahodnem delu notranjega dvorišča, ki je zasuto z zemljo. V času gotike je nastal stanovanjski del. V srednjem veku naj bi nastali tudi kletni prostori in ječe. V renesansi so sezidali dve strelski lini in visok obrambni stolp, ki ima štiri metre debele stene. Končno podobo je grad dobil v 16. do 18. stoletju. Tako je nastal sklenjen obod poligonalnega tlorisa, ki ima nekje tri nadstropja, ponekod pa dve. Notranja stran gradu je obdana z arkadnimi hodniki. Ob vznožju stopnišča na južni strani je poškodovan kamniti kip z napisom Valentinus. V gradu so dali zgraditi tudi polkrožno kapelo, v kateri je deloval, prvi prekmurski protestantski duhovnik.Danes grad obnavljajo s pomočjo programa Phare. V prostorih sta sedež Krajinskega parka Goričko in Informacijski center krajinskega parka treh dežel. V vzhodnem traktu so prostori in pisarne krajinskega parka, v pritličnem delu pa so predstavljene delavnice domače obrti in prostori, ki služijo predstavljanju parka in lokalnih posebnosti. Med domačimi obrtmi lahko obiskovalci vidijo črno kuhinjo z odprtim ognjiščem, žganjekuho, zeliščarstvo, tkalnico, kovačnico ter lončarsko in kolarsko delavnico.V obnovljenih sobanah je poročna dvorana, kjer se že nekaj let poročajo pari in obnavljajo svoje zaobljube.