Črv postane dirkalna steza

Za izdelavo potrebuješ:

vsaj eno plavajočo peno,

4 paličice za ražnjiče,

list papirja,

barvice, voščenke, flomastre,

nož olfa,

pištolo za lepilo,

okraske po želji.

Izberemo peno z luknjo, ki naj bo široka vsaj toliko kot avtomobilček. FOTO: Terri Rosa Fox/Getty Images

Plavajoče pene za v vodo, tako imenovani črvi, niso le odličen plavalni pripomoček, iz njih lahko izdelamo enostavno in zelo zabavno dirkalno progo za avtomobilčke. Izbrati moramo le dovolj debelo in z dovolj široko luknjo v sredini, da bo, ko jo prerežemo, »cesta« dovolj široka za avtomobile.Od tu dalje uporabimo domišljijo in zabava je zagotovljena. Ne le pozneje pri tekmovanju, otroci se bodo zabavali tudi med izdelavo, saj bodo proge lahko okrasili po svoje. Najbolje bodo delovale, če jih postavimo na stopnice, ob steno ali mizo, kamor koli, da je le dovolj naklona, da bodo avtomobili sami zdrseli po njej.Za izdelavo, kot rečeno, potrebujemo pene, več ko jih bo, daljša bo proga. Po dolgem jih z nožem olfa previdno prerežemo na polovico ter nato polovici po daljši stranici z vročim lepilom zlepimo skupaj. Iz ene pene tako dobimo progi za dva avtomobila, iz dveh za štiri in tako dalje. Seveda je treba določiti še start in cilj. Iz papirja odrežemo trakova, ki naj bosta dovolj dolga, da segata čez vse proge. Na enega naj otroci napišejo START, na drugega CILJ ter po želji dodajo risbico.Vsak trak nato na vsaki strani nalepimo na paličico za ražnjiče in enega zapičimo na začetek, drugega na konec proge. Ob strani lahko dodamo še zastavice, ki jih izdelamo iz papirja, iz katerega izrežemo dva manjša trikotnika, mednju vstavimo zobotrebec in zlepimo. Otroci naj jih pobarvajo z najljubšimi barvami in po želji zapičijo ob progo.