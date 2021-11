Črna redkev: ni »super hrana«, pomaga pa pri zdravstvenih tegobah

Črna redkev je čislana tudi v ljudskem zdravilstvu, v katerem je pogosta priprava redkvinega soka z medom, ki pomaga pri izločanju sluzi in lajša trdovratni kašelj. Pripisujejo ji raztapljanje maščob v telesu, odpiranje žolčnih poti in pomoč pri razgrajevanju kamnov v sečnih poteh.

Za njeno zdravilno delovanje so zaslužne žveplove spojine in gorčično olje, ki ji dajejo pekoč okus, hkrati pa se je morajo zaradi njih izogibati ljudje z vnetji in ranami želodca, vnetji črevesja, trebušne slinavke ali ledvic. Odsvetujejo jo tudi bolnikom, ki imajo težave s ščitnico, in nosečnicam.

