Čokoladno jajce s sladkim refoškom

Slovenija je gastronomska regija leta 2021, zaradi česar bodo letos v ospredju nacionalne promocije kulinarika, trajnostni razvoj gastronomije in gastronomski turizem.»Sloveniji se je v zadnjih letih uspelo prebiti na zavidljivo mesto na svetovnem kulinaričnem zemljevidu in se umešča med najbolj zaželene gastronomske destinacije,« je na novinarski konferenci povedala mag.s Slovenske turistične organizacije (STO) in dodala, da so Zeleno shemo slovenskega turizma nadgradili z znakom Slovenia Green Cuisine.V skladu z usmeritvami Slovenske turistične organizacije bo tudi Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, ki upravlja turistično znamko Destinacije Koper, letos v ospredje postavil gastronomijo. Prek različnih promocijskih dejavnosti in v sodelovanju z različnimi partnerji jo bodo predstavljali pod pomenljivo blagovno znamko Altroke Istra, je povedala direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem KoperUvertura v bogato dogajanje bo inovativni izdelek – prvo čokoladno jajce, zasnovano z mislijo na odlično ujemanje s sladkim refoškom Altroke Istra by Vinakoper. Ta bo za letošnjo veliko noč zagotovo marsikoga navdušil z zanimivim prepletanjem okusov in arom, ki jih ustvarjajo istrska zemlja, sonce in ljudje. Vse skupaj bo povezala še kreativna nota priznane koprske likovne umetnice, ki je nastala kot plod sodelovanja z Obalnimi galerijami Piran.»Z razvojem tega izdelka smo vsem skupaj želeli dati nov zagon. Vsem, ki nas vodijo kreativnost in umetniška žilica: gostinstvu oziroma vinarstvu, kulturi pa tudi slehernemu posamezniku, ki neguje svojo ljubezen do avtentičnega, kreativnega, domačega. Zato smo se odločili podpreti lokalno umetnico, ki je s svojo umetnijo našemu produktu dodala posebno vrednost. Poleg tega bodo kupci čokoladnega jajca Altroke Istra by Vinakoper prejeli nepozabno darilo – voden obisk naše kleti z degustacijo izbranih vin za dve osebi,« je povedal direktor Vinakoper mag., ki je napovedal tudi odprtje nove restavracije Kogo s pristno istrsko kulinariko, ki bo dopolnila ponudbo vinske kleti in vinskega butika.Da gre gastronomija z roko v roki s turizmom in doživetji, potrjuje tudi, ki je v koprskem zavodu odgovorna za turizem. Po njenih besedah so kljub veljavnim ukrepom za zajezitev epidemije koronavirusa zasnovali številne aktivnosti. V koprski Kidričevi ulici so postavili galerijo na prostem, katere rdeča nit je istrska gastronomija. Trinajst privlačnih fotografij fritul, bobičev, tartufov, refoška in malvazije ter drugih istrskih dobrot je posnel priznani fotograf. Prav tako so v sodelovanju z Ivančičem in Kleva films nastali profesionalni videi in fotografije najboljših in najbolj prepoznavnih gostinskih obratov destinacije Koper. Prav ponudniki gostinskih storitev so na račun epidemije utrpeli največjo škodo, zato jim bodo v zavodu s promocijskimi aktivnostmi pomagali, da se bodo ob sproščanju ukrepov znova postavili na noge. V načrtu imajo tudi Altroke Istra gourmet festival, ki bi ga prav v sodelovanju z lokalnimi gostinci in Društvom vinogradnikov slovenske Istre radi izpeljali vse zadnje četrtke v mesecu med majem in septembrom. Junija pa v sodelovanju s preostalimi istrskimi občinami pripravljajo povsem prenovljen dogodek – Dnevi kmetijstva slovenske Istre se bodo po novem preimenovali v Okusi Istro in obiskovalce navdušili tudi z osveženim konceptom in novimi vsebinami. Vse bo odvisno od sproščanja ukrepov.V teku je tudi prenova koprskega turističnoinformacijskega centra v Pretorski palači, kjer bo zaživela tudi prodajalna značilnih istrskih izdelkov, kot so oljčno olje, vino, suho sadje in druge lokalne dobrote. Ljubitelji sladkega pa bodo na svoj račun prišli s promocijskimi aktivnostmi Altroke Istra by Sladka Istra, ki bodo vsak mesec v ospredje postavile enega lokalnega ponudnika istrskih sladic oziroma sladkih izdelkov z značilnimi istrskimi sestavinami. Primož Hieng