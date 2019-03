Kosti

Dobra preventiva pred zobnim kamnom je tudi crkljanje kosmatinca s surovimi mesnatimi kostmi. Take kosti niso nevarne za prebavo, pes pa se z njimi dlje zabava in hkrati še dobro očisti zobe. Kljub vsemu je pomembno, da imamo psa, ko ima na voljo kost, pod nadzorom.

Zobna ščetka

Zobna pasta

Preventiva zobnih bolezni je tudi pri psih predvsem redno ščetkanje zob s primerno zobno krtačko in njim prilagojeno zobno pasto.

Če naš ljubljenček zobni kamen že ima, ga le s čiščenjem žal ne bo mogoče odstraniti, temveč je potreben poseg pri veterinarju.

Zadah?

Težave z zobnim kamnom se med posameznimi pasmami psov razlikujejo, vendar v grobem velja, da pestijo pretežno majhne in brahicefalične pasme (pasme s skrajšanim gobcem). Eden glavnih vzrokov za te težave je spremenjena oblika lobanje in posledično manj prostora za normalno razporeditev zob v gobcu. Zobje so zato bolj natlačeni, med njimi je več površin, na katerih se kamen lažje nabira in ga je težje primerno očistiti. Eden od pomembnih razlogov za povečan pojav zobnega kamna pri majhnih pasmah je tudi prehrana z veliko vsebnostjo ogljikovih hidratov, ki izdatno hranijo bakterije v gobcu, odgovorne za nastanek zobnega kamna. Težave z zobmi so pogostejše pri psih, ki so hranjeni z ostanki človeške hrane, saj je sestava neprimerna, istočasno pa je taka hrana povsem mehka in se močno lepi na medzobne prostore.Pri izbiri zobne krtačke se osredotočamo predvsem na obliko (upoštevamo obliko in dolžino pasjega gobca) in trdoto (ščetine naj bodo čim bolj nežne, da ne poškodujejo dlesni). Pri manjših pasmah s kratkim gobčkom so tako bolj uporabne pediatrične zobne ščetke, ki so majhne in imajo zelo mehke in kratke ščetine, pri večjih pa lahko izberemo prave pasje zobne krtačke, ki so oblikovane tako, da ščetkajo vse površine zoba hkrati, vendar so zaradi svoje oblike za manjše pse neuporabne. Na voljo so tudi različni naprstniki, s katerimi lažje dosežemo vse zobe v gobcu, za začetnike so še posebno primerni taki iz mikrovlaken.Zobna pasta za pse se od paste, namenjene ljudem, zelo razlikuje. Pasta se ne peni in tako živali med ščetkanjem ne ovira, po uporabi je ni treba izpirati iz gobca, ne vsebuje mentolov in podobnih pekočih snovi. Izjemnega pomena je, da imajo pasje zobne paste okus piščanca ali rib ali jetrc, kar pomeni, da je za psa ščetkanje zob prijetno in delno tudi nagrada. Na tržišču je cel spekter zobnih past, med njimi nekoliko dražjih encimskih, ki lahko z dosledno uporabo celo delno stopijo že nastali zobni kamen.Odstranjevanje kamnaČe naš ljubljenček zobni kamen že ima, ga le s čiščenjem žal ne bo mogoče odstraniti, temveč je potreben poseg pri veterinarju, kjer živali v splošni anesteziji zobe temeljito očistimo z ultrazvočnim instrumentom, poškodovane ali močno prizadete odstranimo in nato zobe še spoliramo. Poliranje je pomemben korak, saj s čistilnim instrumentom površino zob blago poškodujemo in je zato hrapava, kar je idealno za ponovno nalaganje kamna.Čiščenje zob pri budnih živalih v pasjih salonih odsvetujemo, saj ne more temeljito odstraniti zobnega kamna tudi pod dlesnijo in sanirati poškodovanih zob. Pri nekaterih živalih je paradontalna bolezen že na takšni stopnji, da je zobni kamen še edini cement, ki zobe drži na svojem mestu. Če vas skrbi stanje zob vašega ljubljenčka, se je priporočljivo pogovoriti z veterinarjem, ki bo svetoval, kako zobe očistiti in tako stanje vzdrževati.Pomembno je vedeti, da napredovala bolezen zob pri živalih ni vedno takoj opazna. Naši ljubljenčki lahko normalno jedo kljub močno poškodovanim zobem in precej bolečine. Eden prvih znakov težav z zobmi je močan zadah iz gobca, lahko pa je to tudi edini klinični znak. Načeloma veterinarji ob vsakem pregledu in cepljenju pregledajo ustno votlino in opozorijo na morebitne težave, vendar ni odveč, če tak pregled za svojega ljubljenčka opravimo vsaj enkrat na leto.*Urška Škufca je dr. vet. med.