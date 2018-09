"Živim za speedway"

Direktor tekmovanja mora skrbeti prav za vse. FOTOgrafije: Monster

Phil Morris

V čast mi je in gre za velik privilegij.

Spoznajte, direktorja tekmovanja Speedway Grand Prix. Imel je skromno, a uspešno spidvejsko kariero. Bil je dober dirkač, osvajal točke na domači ravni, nikoli pa ni dosegel nivoja svetovnega prvenstva. Je najpomembnejši človek v seriji, predvsem pa najbolj delaven."Sem direktor tekmovanja, kar pomeni, da sem odgovoren za vse: za progo, garaže, tekmovalce, FIM-žirijo ... Moje delo je, da je proga varna za dirkanje, da so izpolnjeni vsi kriteriji in da se spoštujejo vsa pravila. Med dirko je moje delo, da zagotovim nemoten in pravočasen potek dogodka ter varnost za vse, kot je to le mogoče.""Pred dvajsetimi leti sem bil spidvejski dirkač. Ko sem se upokojil, sem začel delati v ekipnem menedžmentu. Med igranjem golfa sem nekega dne prejel nepričakovan klic iz Švice, ali bi rad opravljal to, kar delam sedaj. Seveda sem rekel, da sem zainteresiran. Odgovorili so mi, da so zadovoljni, in mi povedali, da imam intervju naslednji dan v Ženevi! Opravil sem ga, očitno uspešno, saj so mi še isti dan ponudili službo. V čast mi je in gre za velik privilegij. Res imam srečo, da mi je FIM zaupal in mi dal priložnost.""Na progi sem že v četrtek zjutraj. Četrtek je pomemben dan, čeprav tekmovalci prispejo šele v petek. Takrat imam sestanke z zaposlenimi, organizatorji in promotorji. Preverim varnost proge, vseh prostorov, garaž, ograje, novinarskega središča. V petek se osredotočim na progo; sodelujem z ekipo, preverim startna vratca ter ograjo. FIM-žirija prispe v petek, popoldne sledi uradni žreb, nato imamo sestanek z žirijo, temu sledi trening, ki traja od 75 do 90 minut. V soboto imam še sestanek s produkcijo, ki vodi celoten šov, sledi ponovni sestanek z žirijo in s TV-ekipo. Srečam se s tekmovalci, kjer smo prisotni le sodnik, 18 tekmovalcev in jaz. Takrat se napetost začne počasi dvigovati. Prav občutiš, kako se atmosfera spreminja. Po otvoritveni ceremoniji imamo še 10 minut do začetka dirke. Med dirko skrbim, da zaradi televizijskega prenosa vse poteka v časovno zastavljenih okvirih.""Sprejeti odločitev o progi – ali je ta varna ali ni. Sodelujem z 18 najboljšimi tekmovalci na svetu, ki imajo izkušnje z dirkami najvišjega standarda, poleg tega ima vsak svoj pogled na stvari. Nikoli jih ne bi spustil na progo, če ne bi bil prepričan, da je ta popolnoma varna. Nikoli jih ne bi prisilil k dirkanju, po drugi strani pa moraš včasih sprejeti odločitev in reči, 'dajmo fantje, gremo', četudi se kdaj kdo z odločitvijo ne strinja.""Še vedno zelo uživam v potovanjih, obiskovanju različnih lokacij, spoznavanju in srečevanju ljudi po svetu. Zelo sta mi všeč konec sezone in proslavljanje osvojenega naziva svetovnega prvaka. To mi daje obilo zadovoljstva. Rad sem vpleten v to zgodbo, obožujem ta šov, res je odlična služba. Nekomu, ki je 20 let preživel kot dirkač, preprosto ne ustreza služba od devetih do petih.""Različni dogodki ti dajo različna zadovoljstva. V Pragi ali v Krškem je prava družinska atmosfera, kjer se počutiš kot del ekipe, ki organizira dogodek. Potem sta tukaj Cardiff in Varšava, ki sta dragulja v kroni in hkrati masivna dogodka. Težko je preseči varšavsko vzdušje, kjer 55.000 navijačev znori. Cardiff pa je le moje domače mesto in mi je zato še posebno pri srcu.""Imamo soliden produkt, ki ga ni treba spreminjati, če ni nujno. Všeč mi je dejstvo, da vsaka točka šteje. Vsaka točka, ki jo tekmovalec osvoji, gre v skupni seštevek. Velik fokus je na lokacijah – želimo si več akcije zunaj Evrope, recimo v Avstraliji, na Bližnjem vzhodu, v ZDA."