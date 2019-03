Živilo, ki je kos tudi najtrdovratnejšim madežem

Nekateri madeži so tako trdovratni, da z oblačil ne izginejo niti po številnih pranjih. Na srečo pa imate v hladilniku pripomoček, s katerim jim boste brez težav kos. To je mleko. Kako ga uporabiti Del oblačila z madežem v posodi z mlekom namakajte približno eno uro. Nato ga kot običajno operite v pralnem stroju in madež bo izginil. Tudi za čisto kožo Lahko pa mleko uporabite tudi kot sestavino vlažilne maske za obraz. V ta namen zmešajte dve žlici mleka, enako količino medu, malo soka limone, ščepec jedilne sode, po želji lahko dodate vsebino kapsule z vitaminom E.



Zmes nanesite na čist obraz in jo po petnajstih minutah dobro sperite z vodo. Postopek ponavljajte enkrat tedensko in z masko iz mleka koži zagotovite prepotrebno vlago.