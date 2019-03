Živa preproga na vrtu

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Izbiramo lahko med trajnicami in enoletnicami. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pri zasaditvi je pomembno, da točno vemo, koliko prostora potrebujejo odrasle rastline.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO S pokrovnimi rastlinami zasadimo večje površine.

Pokrovne rastline imajo estetsko in praktično funkcijo.

Običajno sadimo trajnice, s katerimi je zelo malo dela.

Kakor velja na zelenjavnem vrtu, da zemlja ne bi smela biti nikoli gola, naj bo tudi v okrasnem vrtu. Vemo že, da je gola zemlja izpostavljena vremenskim neprilikam, dežju, vetru, soncu, ki jo slabijo in izčrpavajo ter tako zmanjšujejo njeno plodnost. V okrasnem vrtu pa pomembno vlogo igra tudi estetika, saj gole zaplate med posameznimi drevesi, grmi ali cvetličimi nasadi ne delujejo ravno dovršeno.Zato prazne površine zasadimo s pokrovnimi rastlinami, ki se bodo razrasle v gosto preprogo. Ta bo imela poleg estetske in zaščitne vloge še eno pomembno funkcijo, preprečevala bo namreč rast plevelov, kar bo olajšalo vzdrževanje vrta. Pokrovne rastline pa zasadimo tudi na predelih vrta, ki jih je sicer težko vzdrževati in negovati, na primer na strmih brežinah ali pod drevesi in grmovjem, kjer trava zaradi sence slabo uspeva ali pa bi bila košnja preveč komplicirana. Zaradi vseh teh lastnosti so pokrovne rastline primerne tudi za zasaditev javnih površin.Pri načrtovanju zasaditve pokrovnih rastlin je treba pretehtati več vidikov, tako praktičnih kot estetskih, izbira pa je izjemno velika. Ne gre namreč za eno skupino, temveč širok razpon rastlin različnih lastnosti. Lahko so plazeče se ali vzpenjave, rastejo čisto pri tleh ali v višino do slabega pol metra, zanje je značilno, da se razrastejo v gosto preprogo, pod katero ne uspevajo druge rastline, razraščajo pa se tudi tako, da nastajajo zmeraj novi poganjki, saj se ukoreninjajo ob dotiku tal.Mednje spadajo grmovnice, vrtnice, trajnice, plezalke, trave in praproti, lahko so zimzelene ali listopadne, zelene ali cvetoče. Po večini se odločamo za trajnice, da se nam ni treba vsako leto znova ukvarjati z zasaditvijo, lahko pa izberemo tudi enoletnice, zlasti če želimo vsako leto spremeniti podobo vrta.Pri izbiri rastlin je treba najprej preveriti, kakšne so rastne razmere na prostoru, ki ga želimo zasaditi, zlasti kakšni sta zemlja in osončenost. Nekatere se bodo namreč dobro počutile na soncu in jim tudi huda pripeka ne bo prišla do živega, druge se bodo najbolj razbohotile v senci, spet tretje, take imamo najraje, pa bodo dobro uspevale kjer koli. Pokrovne rastline so praviloma nezahtevne za gojenje in rastejo brez posebne vrtnarjeve nege, razen da jih je treba obrezovati, da se preveč ne razrastejo.Ni jih treba zalivati, razen dokler so mlade in morda v res ekstremno sušnem obdobju. S pleveli bodo opravile same, saj jim kot odrasle rastline ne bodo pustile rasti. Vendar je treba zemljo, preden jih zasadimo, vseeno temeljito očistiti plevelov, ki bi lahko uspevali, dokler se pokrovne rastline ne razrastejo. Če bodo pleveli v vmesnem prostoru med zasajenimi rastlinami rasli, jih je najbolje populiti.Pri zasaditvi je pomembno, da točno vemo, koliko prostora potrebujejo odrasle rastline, da jih ne bomo sadili pregosto. V tem primeru se bodo morale boriti za življenjski prostor in bodo slabše uspevale. Obdobje, preden se trajne pokrovne rastline toliko razrastejo, da pokrijejo celotno površino, premostimo z enoletnicami, pogosto pa vidimo, da vrtnarji prazen prostor posujejo z okrasnimi sekanci.