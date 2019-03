Bitty big Q je primeren tako za peko nad žerjavico ali odprtim ognjem kakor v pečici. FOTO: bittybigq.com

Vsi uživamo v darovih narave – prečudovitih gozdovih, svežem zraku, divjih živalih, kristalno čistih jezerih in zvezdnih nočeh. Ni lepšega kot sedeti ob potoku s prijatelji okoli tabornega ognja. Če pa dodamo še sveže pečeno meso ali zelenjavo z žara, je doživetje popolno. Edina težava je v tem, da so žari in pripomočki zanj precej težki in okorni.No, obstajajo tudi priročne prenosne rešitve, kakršna je bitty big Q, lahka, kompaktna, zložljiva in raztegljiva mreža, ki jo lahko hitro postavimo nad vročo žerjavico ali odprti ogenj, primerna pa je tudi za uporabo v pečici. Pripravico iz visokokakovostnega nerjavnega jekla 316, ki se ga uporablja tudi v medicinskih pripomočkih, je tudi preprosto očistiti, lahko pa jo pomijemo tudi v pomivalnem stroju. Ko je zložena, meri le 17 x 9 x 9 cm, raztegnjena pa ima površino 1030 cm2, pri čemer se jo lahko nastavi na tri višine: 8, 14 ali 20 cm.Bitty big Q sta razvila zakoncain, ki sta si na kampiranjih v kanadski divjini želela speči kaj slastnega na žaru, a sta kaj hitro ugotovila, da je dobra oprema nerodna in težka. In tako sta izdelala mrežo za žar, ki je ni treba sestavljati in razstavljati z orodjem, ampak se jo preprosto raztegne in zloži v manj kot pol minute. Želela pa sta imeti tudi normalno ceno: za zložljivi žar je treba odšteti 80 kanadskih dolarjev (53 evrov).