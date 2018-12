Zato v vašem domu vlada nered

Ker vas vedno, ko stopite skozi vrata doma, pozdravi nered, ste slabe volje. Toda v resnici ni treba veliko truda in dela, da bi bilo domovanje takšno, kot si ga želite: urejeno in pospravljeno. Pospravite jakne in plašče Če poleti še nekako gre, je pozimi, ko brez debelih oblačil ne greste nikamor, vse skupaj veliko težje. Obešalnik v predprostoru je hitro prepoln, jakne, plašče, šale, kape in jopice zato odlagate kar na stole, kavč ali posteljo. To je prvi razlog za nered. Rešitev je preprosta: na dosegu rok imejte zimska oblačila, ki jih nosite vsak dan. Tiste, ki jih oblečete le ob posebnih priložnostih ali samo, kadar greste v službo, pospravite v omaro. V trenutku, ko bo plaščev in jaken v vidnem polju manj, bo dom lepši. Zaprite police Odprte police v kuhinji in dnevni sobi so res v modi, a če te niso lepo urejene, se na njih kmalu ustvari nered. Zato bi morda bilo boljše, da bi si v kuhinji omislili zaprte omarice, iz dnevne sobe pa odstranili vse police, na katerih se nalaga nepotrebna krama. Najdite prostor v omarah Pomanjkanje prostora v omarah je najpogostejša težava tistih, ki živijo v manjših stanovanjih. V resnici se tudi pri njih za vrati omar skriva veliko nepotrebnega, za uporabne predmete pa zmanjka prostora. Zato iz omar odstranite vse, česar ne uporabljate: od knjig, zvezkov, kuhinjskih pripomočkov, spominkov do oblek, ki jih že dolgo niste oblekli. Vsaj enkrat na leto prevetrite omare, bodite neusmiljeni, zavrzite, kar je neuporabno, podarite vse, kar je še uporabno, a tega sami ne uporabljate, in pridobili boste prostor za spravilo tistega, kar v vsakodnevnem življenju potrebujete. Sproti pospravljajte posodo Skodelica na mizi, krožnik na pultu, pribor v koritu ... Nakopičena posoda je nočna mora vsake gospodinje, zato jo pospravljajte sproti. Če ne živite sami, do tega pripravite vse, ki z vami bivajo pod isto streho. Kuhinja bo tako vedno pospravljena. Znebite se odvečnega papirja Zdi se, da je kopičenje revij, reklam, beležk in drugih papirjev nekakšna kolektivna obsesija, ki pa nima nobenega smisla. V resnici je vse to brez prave vrednosti in v dom vnaša le nered. Zato se kupčkov in kupov papirja znebite in z rednim odnašanjem novih letakov ter publikacij poskrbite, da se ne bodo kopičili na policah, mizah ali drugje v stanovanju.