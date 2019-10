Zakaj v svoj dom sprejeti žival?

Zagotavljamo vam, da vam bo hišni ljubljenec obogatil življenje.

Odličen tovariš bo malčku, osnovnošolcu, pubertetniku ali starejši osebi. Vsak človek, neglede na starost, ob stiku z živaljo prejme ogromno pozitivnega. Žival vas sprejme brezkompromisno takega kot ste. V očeh živali je človek čisto posebna oseba, ki se je vedno razveseli. Videz, kariera, status, starost niso pomembni. Iskreno reagiranje živali razvija zaupanje, pripadnost, daje občutek sprejetosti in topline. Pri otroku in mladostniku ima žival vzgojni in lahko tudi terapevtski pomen. Otrok pridobiva sposobnosti socialnega funkcioniranja, večje samozaupanje, pozitivne izkušnje z lastnim telesom, dejanji in čustvi. Otroci in odrasli se ob živali sprostimo, odvržemo maske, se nasmejimo. Se umirimo, kar je v naglici našega vsakdana še posebej dragoceno. Otroci se učijo odgovornosti in higiene, vendar ne morejo in ne smejo sami skrbeti za žival. Učijo se potrpežjivosti in razvijajo empatijo do živih bitij in preko njih do okolja. Z živaljo se lahko učimo, beremo, spimo, pogovarjamo, jočemo, veselimo. Preko živali vzpostavljamo kontakte tudi z drugimi ljudmi. V zameno za vse te darove jo spoštujemo in ji omogočimo čim več njenega naravnega vedenja.



Kdaj je čas za prvo žival

Za žival je vedno pravi čas. A odločitev mora biti premišljena, saj se odločamo o živem bitju! Pomembno je, da se na žival dobro pripravimo. Da se izobrazimo, kakšne so njene potrebe, kakšne pogoje potrebuje. Da ji te potrebe v največji možni meri omogočimo, da ji omogočimo naravno vedenje. Razmislimo, kako se nam bo življenje z novim članom spremenilo. Imamo dovolj prostora? Si bomo vzeli dovolj časa za nego in druženje? Kako bo med našo odsotnostjo, med dopusti? Nekatere žvali se ne selijo rade. Žival je zaveza, ki lahko traja tudi 15 let ali več.



Katero žival izbrati

Izbiramo lahko med psi, mačkami, kunci, hrčki, pticami, kokoškami, pujski, paličnjaki, ribami… Žival izberimo predvsem po njenem karakterju, mirno, živahno, aktivno, lenobno … starejše živali so navadno bolj umirjene, mlajše potrebujejo več igre in pozornosti. Značaj živali je bolj pomemben od njenega videza. Ljubke so vse, vsaka na svoj edinstven način.

»Eksotične živali« so daleč stran iz njihovega življenjskega okolja, zato je skrb zanje mnogo zahtevnejša. Potujejo v razmerah, ki jih ne moremo preveriti. Kot človek, ki spoštuje vsa živa bitja, osebno ne priporočam eksotičnih živali. Na tem polju je mnogo nedovoljenega transporta, kjer živali niso ustrezno oskrbljene, včasih so zaradi tihotapljenja mučene.



Kje dobiti žival

Zavetišča so polna živali brez doma. Predvsem v času mačjih mladičev pokajo po šivih. Tudi zavrženih psov je veliko. Po sedajšnji zakonodaji je pri nas žal še vedno dovoljeno uspavanje po 30-tih dneh namestitve, v kolikor žival v tem času ne dobi doma. Pomagajmo zavetiščem in posvajajmo živali. Če žival kupite, si dobro oglejte leglo, starše mladička, povprašajte, kako pogosta legla imajo. S tem pomagate preprečiti izkoriščanje živali. Mnoge živali, ki jih oddajajo ali prodajajo, živijo v neprimernih razmerah. Preprodaja psov iz nelegalnih legel in nekontrolirano razmnoževanje mačk nekaterih lastnikov je nehumano dejanje. Čeprav so mladiči na pogled čudoviti, jih nikakor ne jemljimo prezgodaj od samic.



Ko živalico pripeljemo domov

Pripravili smo vse potrebno za udobno bivanje novega člana – ali dveh. Imamo posodice za hrano, vodo, skrivališče, ležišče, wc, igračke. Kvalitetno hrano kupimo v specializiranih trgovinah. Raje manj, pa naj bo ta kvalitetna. Pustimo živali, da se navadi v svojem tempu in ne vznemirjajmo jo z božanjem. Sama bo poiskala našo bližino. Bodimo umirjeni, uvidevni in prijazni. Okolje naj ne bo preglasno. Naše gibanje naj bo mirno in ne sunkovito. Vsaka žival potrebuje svoj čas, da se navadi na novo okolje. Zagotovo čustvuje za svojim leglom ali svojimi živalskimi tovariši. Posvojite dve živali iz istega legla ali dve kompatibilni živali. Tudi pes in mačka sta lahko velika prijatelja. Živalim tako olajšamo selitev, zmanjšamo stres ob izgubi, hkrati poskrbimo, da ne bo osamljena, ko bomo v službi in od doma.



Veterinarski pregled in oskrba

Ko se novi člana nekoliko navadita na novo okolje, ju odpeljimo na pregled k strokovnjaku. Z veterinarjem se pogovorimo o potrebah živali, o razglistenju, razbolhanju, cepljenju, sterilizaciji/kastraciji. Redni letni pregledi daljnoročno zelo koristijo. Ko pride bolezen, je zahtevno, stresno in drago, včasih se konča tragično. Pravočasno poskrbimo za dobro zdravje našega ljubjenca.



Vsi mladiči zrastejo

Mladiči so brez dvoma eno izmed najlepših stvaritev narave. Potrebujejo pozorno skrb in nego, več našega časa, napora in denarja. Mački in psi potrebujejo prilagojeno hrano vsaj 4x dnevno. Če skrbimo za mladiče, obvezno sodelujmo z veterinarjem. Mnogo mladičev žalostno konča. Ljudje jih radi gledajo, opazujejo, vendar zanje pogosto ne skrbijo pravilno. Mnoge mladiči so zavrženi in prepuščeni cesti. Sterilizirajmo živali v izogib novim leglom. Ogromno možnosti je, bodo živali nekoč ostale brez varnega doma prepuščene same sebi. Če želite skrbeti za mladiče, bodo zavetišča zelo vesela začasnega sodelovanja in namestitve. V času mladičev so prepolna predvsem mačjih sirot. S potrpežljivostjo, pozitivnimi spodbudami in mirnim pristopom lahko vzgojimo tako mladička kot odraslo žival.



Nujno branje, preden se odločite za žival:

* žival ni igrača,

* žival ni primerna za darilo in presenečenje,

* ne sme predstavljati neke hipne trenutne zadovoljitve,

* če načrtujemo dojenčka, razmislimo, ali bomo žival obdržali, ne moremo jo zavreči zaradi novih okoliščin.