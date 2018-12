Zakaj ostankov hrane ni dobro zavijati v aluminijasto folijo

Kako najpogosteje spravite ostanke hrane? Če sodite med večino, jih najbrž zavijete v aluminijasto folijo ali z njo pokrijete krožnik z ostanki mesa in priloge ter vse skupaj pustite na pultu ali položite v hladilnik. Vendar po mnenju strokovnjakov to nikakor ni dobra ideja. Zakaj ne? Res je, tako spravilo je preprosto in zdravju na prvi pogled povsem prijazno. A le na prvi pogled. Kajti, kot opozarjajo znanstveniki, nekatere bakterije, med njimi Bacillus cereus, na živilih ostanejo tudi po kuhanju in se na jedeh, ki na sobni temperaturi stojijo dve uri ali celo dlje, pridno množijo. Prekrivanje hrane z aluminijasto folijo bakterijam pušča dovolj zraka, da se neovirano razmnožujejo in kopičijo tudi v hladilniku, z njimi okužene jedi pa lahko pripeljejo do zastrupitve. ​Tako bo bolje »Veliko boljši način je pospravljanje jedi v za to namenjene posode, ki se nepredušno zaprejo, kar pomeni, da bakterije v njih nimajo dovolj zraka, da bi se razmnoževale, zato živila dlje ostanejo sveža in neoporečna,« je povedala Lindsay Malone, prehranska strokovnjakinja z univerze Cleveland.