Zakaj boste po novem z veseljem pospravljali

Čiščenje ni ravno zabavno. A čeprav se ga večina loti z muko, lahko podaljšuje življenje. Kajti, kot zatrjuje znanost, zmerna telesna aktivnost, kamor sodi tudi pospravljanje in čiščenje doma, pozitivno vpliva na zdravje. Velik vzorec Raziskava, katere rezultate so povzeli v publikaciji BMJ je analizirala osem predhodnih študiji, izvedenih v ZDA, Veliki Britaniji in Skandinaviji. V njih je sodelovalo skupno 36.000 posameznikov, starejših od 40 let, in izkazalo se je, da obstaja povezava med zmerno telesno aktivnostjo ter manjšo verjetnostjo prezgodnje smrti. In na pospravljanje je mogoče gledati kot na zmerno vadbo. Brez pretiravanja Ni treba pretiravati, čisto vsakdanja opravila, kot so pomivanje posode, pometanje tal in postiljanje, kar dnevno vzame približno 24 minut, je za pozitivne učinke na zdravje dovolj, saj se s tem manjša nevarnost srčno-žilnih bolezni, visokega krvnega tlaka in depresije.



Nedvomno bodo omenjena dognanja pospravljanje doma postavila v novo luč: stanovanje je tako lepše, boljše pa je tudi zdravje, kar nikakor ni zanemarljivo.