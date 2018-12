Za praznike podarja deteljice

BRASLOVČE – Če ste mislili, da je samo spomladi vse polno deteljic po naših travnikih, se motite. O nasprotnem nas je prepričala Braslovčanka Mihaela Golavšek, ki že leta in leta išče večperesne deteljice. Nedavno je namreč na travniku v okolici žovneškega gradu našla rekorderko – kar enajstperesno deteljico. »Presrečna sem bila. Kar gledala sem jo in gledala in štela liste, ker nisem mogla verjeti, da vidim prav. No, potem jo je pogledal tudi sin Fredi in dvomov ni bilo več,« nam pove Mihaela, ki je domačinom že dobro znana po tem, da vse leto išče deteljice. ...

