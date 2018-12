Za jasen pogled na cesto

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Uporabimo čistilo, da bomo razmastili šipo in si ustvarili jasen pogled na cesto. FOTO: Guliver/Getty images

Privlačne nagrade

Naša nova nagradna igra, križanka, pravzaprav, je povsem zimska, do zadnjega dne letošnjega leta jo bomo objavljali. In seveda delili nagrade, ki so izjemno privlačne. V paketu so zimax zimsko čistilo za vetrobranska stekla –30 °C, 5L, zimax odmrzovalec avto stekel, zimax metlica za odstranjevanje snega z avta, zimax antifriz, 1L, ullman odstranjevalec odvečne vlage iz prostorov, orphea proti moljem, orphea proti hišnim pršicam. Vse, kar morate narediti, je rešiti križanko, da boste dobili geslo, ki ga iščemo. Pa srečno!

Ponoči je te dni temperatura že pod ničlo in zjutraj, ko sedemo za volan, presenečeno obstanemo, saj se je na zunanji strani stekla naredila tanka plast hrapavega ledu: bog ne daj, da bi vključili brisalce, saj bomo v nekaj zamahih uničili gumice. Čeprav se nam mudi, je vredno vstati iz avtomobila, ki ga pustimo prižganega, in s plastičnim strgalom očistiti vetrobransko steklo.Najbolje je, da imamo pozimi v avtomobilu posebno plastenko čistilnega sredstva, s katerim poškropimo vetrobransko steklo in ga potem čistimo s strgalom. Motor običajno potrebuje nekaj minut, da se ogreje in da lahko topel zrak iz ventilatorja v kabini usmerimo na šipo. Nekateri avtomobili imajo boljše, drugi slabše gretje, zato je plastenka čistilnega sredstva pri roki idealna rešitev.Ker so v zadnjih desetletjih zime precej zelene in se temperature večino časa držijo okoli ničle, je na cestah in stranpoteh precej blata, zato je avto umazan, pa tudi šipe. Problem je, da umazanija zamasti vetrobransko steklo, samo z vodo jo ob običajnem pranju avtomobila zelo težko odstranimo. Zato raje uporabimo čistilo, saj bomo le tako razmastili vetrobransko šipo in si ustvarili jasen pogled na cesto.Čistilo lahko kupimo v različnih embalažah, najbolj priročno je polnjeno v škropilko. Tako lahko sproti elegantno poškropimo in očistimo tudi manjše packe. Poleg čistilnega sredstva za vetrobransko steklo imejmo pozimi v prtljažniku še manjše vedro, dve krpi in večjo gobo za drgnjenje na šipo zapečenih madežev.