Za hladnejše dni na motociklu

Veter mu ne more do živega

Forcefield tornado advance



Zastopa: BS Center, Ljubljana

Cena: 62,35 evra (majica), 49,89 evra (hlače)

Komplet ni uporaben le na motociklu, ampak tudi za smučanje, kolesarjenje in pohodništvo.

Britanska znamka Forcefield, ki je znana predvsem po ščitnikih za motoriste in druge ekstremne športnike, ima v ponudbi tudi kakovostno tehnično perilo. Na uredništvu Obratov smo lansko sezono preizkusili Forcefieldovo majico z dolgimi rokavi in hlače tornado advance, ki ju proizvajalec priporoča kot srednji sloj za hladne dni. Mi smo ga uporabili kot drugi sloj, takoj za spodnjim perilom. Da bi se sposobnost dihanja in hitrega sušenja izrazila, priporočamo uporabo spodnjega perila iz sodobnih tehničnih materialov. Seveda gre tudi z bombažnim, a če ga bomo prepotili, se bo težko tako hitro posušilo.Glavna lastnost kompleta perila je njegova zaščita pred vetrom. V ta namen ima na izpostavljenem sprednjem delu majice in hlač vgrajeno tehnično tkanino defender, ki preprečuje vdor vetru in vodi – vodni stolpec znaša 8000 mm –, hkrati pa diha. Vodoodpornost pride prav v primerih, ko zgornji sloj zaradi tega ali onega razloga prepusti vodo.Za dodatno toplotno izolacijo je tkanina defender, ki je plod Forcefieldovega razvoja, kombinirana s tkanino thermolite. Ta material diha, tudi ko je moker, in hkrati preprečuje, da bi se naše telo ohladilo. Seveda je thermolite hitrosušeč in antibakterijsko obdelan, kar se izkaže na daljših motorističnih potepanjih, ko je dostop do pralnega stroja omejen in bi se hitro razvile nezaželene vonjave.Komplet tornado advance se je najbolje izkazal med vožnjo v hladnih spomladanskih in jesenskih dneh, ko je termometer kazal med 10 in 15 stopinjami Celzija. Kadar smo ga oblekli, smo lahko dodatni toplotni sloj motoristične jakne oziroma hlač kot tudi membrano pustili doma. Tistim, ki ste bolj zmrznjene sorte, bi vseeno priporočili, da v najbolj hladnih dneh, ko termometer kaže manj kot 10 stopinj, motoristično jakno vseeno opremite z membrano. Perilo je prijetno za nošnjo in dejansko diha – če seveda ne pretiravamo z dodatnimi sloji in imamo spodaj oblečeno tehnično perilo. Tudi zaščita pred vetrom je dobra, čeprav tu igra vlogo tudi zasnova motocikla, ki ga vozimo. Na potovalniku smo bistveno bolj v zavetju kot na slečencu brez oklepa.Ker je majica zasnovana tako, da spodnji del, kjer si po navadi opasamo ledvični pas, nima vetrne zaščite, se pod ledvičnim pasom ne bomo spotili. Hrbtni del tudi nima protivetrne zaščite, kar pride prav, ko se temperature dvignejo. Vsekakor se vidi, da so v perilo vgradili izkušnje zadnjih desetih let. Dodajmo še, da komplet ni uporaben le na motociklu, ampak tudi za smučanje, kolesarjenje in pohodništvo. V hladni skandinavski zimi nas je prav lepo grel.