Za domače profije

Vrtni plezalec

Opremljen je z dvovaljnim bencinskim motorjem z močjo 13,2 kW (18 KM), transmisija je brezstopenjska. FOTO: Tomaž Poje

Grillo climber lahko kosi tudi visoko travo, celo nad 50 cm.

Nizko težišče

7000 m2 na uro lahko pokosi italijanski vrtni traktor.

Pri transportu lahko doseže hitrost 10 km/h. FOTO: Tomaž Poje

Italijansko podjetje Grillo S.p.A. je bilo ustanovljeno leta 1953. Dvesto zaposlenih na leto izdela več kot 20.000 strojev, namenjenih tako za kmetijstvo kot komunalo predvsem na področju vzdrževanja zelenih površin. Prodajajo jih v 55 držav. Eden izmed njihovih proizvodov je vrtni traktor grillo climber 8.22, ki je namenjen tako za profesionalno kot domačo rabo.Climber 8.22 ima vgrajen dvovaljni bencinski motor​ Briggs & Stratton, ki ima 13,2 kW (18 KM) moči pri 3300 vrtljajih na minuto. Motor ima 656 cm3 in je zračno hlajen. Opremljen je z električnim zaganjalnikom in 12 V akumulatorjem, rezervoar za gorivo ima 7 litrov prostornine, transmisija je hidrostatična. Hitrost je brezstopenjsko nastavljiva pri vožnji naprej od 0 do 10 km/h, pri vožnji nazaj pa do 6 km/h. Zapora zadnjega diferenciala se aktivira s pedalom (stopalko). Spredaj ima pnevmatike velikosti 3.50-6 s traktorskim profilom (rebri), zadnja pogonska kolesa pa so velika 18x9.50-8. Delovna zavora je na prednjih kolesih, aktivira se prek pedala (stopalke), parkirna zavora pa je na zadnjih kolesih. Obračalni krog na notranji strani je 60 cm. Uporabnik sedi na vzmetenem in nastavljivem sedežu in je zavarovan z manjšim varnostnim lokom.Elisna kosilnica je nameščena sredinsko med osema, pokosi travo v širini 91 cm. Eliso oziroma rezilo se lahko obrne, s čimer se podaljša življenjska doba. Obodna hitrost elise je 81 m/s. Višina košnje je nastavljiva v 6 stopnjah od 35 do 110 mm, ima tudi položaj za transport. Pokošena trava se lahko odlaga zadaj po vsej širini košnje ali pa ima stranski izmet s pomočjo usmernikov. Vrtni traktor ima storilnost pri košnji tja do 7000 m2/h, kosi lahko tudi visoko travo (celo nad 50 cm). Nizko težišče mu omogoča celo košnjo na nagibu predvsem v smeri navzgor in navzdol, vendar je ta nagib odvisen tudi od drugih dejavnikov (mokra – suha trava itd.). Na njem lahko uporabimo snežni plug širine 125 cm.Grillo climber 8.22 je dolg 1895 mm, širok 990 mm in visok 980 mm, tehta pa 265 kg. Zanj je treba odšteti 7675 evrov (z DDV).