Z darilom veliko povemo tudi o sebi

Zakonca Razgor (v sredini) sta ponosna, da je njuno podjetje družinsko. FOTOGRAFIJE: Marko Feist

Podjetje Ekskluzivna darila je znano po uvozu vrhunskih alkoholnih pijač.

Z darilom poslovnemu partnerju pokažemo spoštovanje, zaupanje in hvaležnost.

Potice in krofi

V poslovnem svetu so zadnja leta moderni IT-pripomočki, klasika so promocijska pisala, dežniki, usnjeni izdelki.

Vas daje predpraznična mrzlica in si razbijate glavo z vprašanjem, katero je idealno darilo? Če obdarovance dobro poznamo, ni težko najti nečesa, s čimer jih razveselimo. Trši oreh pa so za marsikoga poslovna darila. Zakoncainiz družinskega podjetja Ekskluzivna darila, d.o.o., ki sta znana po pestrem izboru daril in uvozu ekskluzivnih, kakovostnih alkoholnih pijač, sta prepričana, da mora biti že izbira poslovnih daril doživetje.»Pri izbiri poslovnih daril se ne bi smeli zanesti zgolj na hitro listanje kataloga ali brskanje po spletni strani, saj z neprimerno izbiro darila sporočamo, da o obdarovancu nismo veliko razmišljali. Z darilom poslovnemu partnerju namreč pokažemo spoštovanje, zaupanje in hvaležnost, damo mu tudi vedeti, da je za nas pomemben. Darilo vselej nosi močno sporočilo in ima veliko moč,« poudarja Romana Razgor, ustanoviteljica podjetja Ekskluzivna darila. Primerno izbrano darilo človeka vselej razveseli.»Največ učinka ima vsekakor edinstveno, personalizirano in uporabno darilo. Pomembno je tudi, kdaj in kako ga podarimo, da ne užalimo poslovnega partnerja ter s tem vplivamo na poslovni odnos, ki ga gradimo.« Veliko bolj kot vrednost darila sta pomembna pozornost in namen, pri čemer je treba upoštevati kulturo okolja, iz katerega prihaja obdarovanec.Za vse, ki se velikokrat znajdejo v zagati, kaj podariti v poslovnem svetu, sta zakonca Razgor v ljubljanskem Hotelu Slon pripravila predstavitev daril in priročnika, ki nas bo obvaroval hujših napak in zadrege. Z darilom namreč veliko sporočamo tudi o sebi, o svojih vizijah in vrednotah, pri čemer je treba paziti, da ne prestopimo meje zasebnosti obdarovanca. Majica, ki sporoča, da »ni pravega moškega brez trebuha«, se bo prejkone zdela zabavna le nam, obdarovanca pa lahko hitro užali. In kaj največkrat podarjamo v poslovnem svetu? Zadnja leta so v trendu IT-pripomočki, železni repertoar pa so promocijska pisala, dežniki, usnjeni izdelki … Če so poslovna darila namenjena v tujino, največkrat posegamo po izključno slovenskih izdelkih.Best Western Premier Hotel Slon daje veliko na majhne pozornosti, s katerimi razvaja goste. Tiste, ki prespijo v njihovih suitah, obdarijo s slončkom, zaščitnim znakom hotela, v vseh drugih sobah pa je slonček del luksuznega posteljnega koncepta in gosta pričaka na postelji. Na ušesu ima pritrjeno zgodbico o dogajanju leta 1552, ko se je nadvojvodavračal iz Španije s poročnimi darili, med njimi je bil slon Sulejman. Maksimilijan se je ustavil v Ljubljani in na kraju, kjer je počivala mogočna žival, so kasneje zgradili hotel.V gostinskem in hotelirskem svetu so poslovna darila še kako pomembna. Kot pravi direktor hotela, jih skrbno izberejo in namesto neuporabnih praholovilcev poskušajo izbrati uporabno darilo, pisano na kožo obdarovancu. Poslovnim partnerjem podarjajo tudi lastne izdelke, denimo pregrešno dobre potice ali slastne krofe, po katerih slovi Slon. In kar je najpomembneje: svoje poslovne partnerje radi obdarujejo skozi vse leto, ne le za novoletne praznike.